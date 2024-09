Escritor baiano de 10 anos expõe livro na Bienal de São Paulo

Vini Souza, 10 anos, exibe livro "Supercães" - Foto: Reprodução

Com incentivo familiar desde pequeno em idas a feiras literárias, Vini Souza, de apenas 10 anos, expõe seu primeiro livro nomeado “Supercães”, em um dos eventos literários mais relevantes, a Bienal Internacional de São Paulo. O evento teve início no dia 6, no Anhembi, e segue até o próximo domingo, 15, dia da participação do aluno.

O escritor mirim apresenta o livro escrito durante a pandemia no Espaço Infâncias, destinado à literatura infantil, e faz parte também das atrações do stand do projeto Leve Adiante Literatura, que apoia crianças, autores independentes e iniciantes que se destacam em todo o Brasil.

“Fizemos leitura compartilhada quando ele já tinha condição de segurar um livro. Visitávamos sempre muitas feiras literárias, em lançamentos de livros infantis e temos o hábito de ler em casa”, disse a mãe do escritor mirim, Bárbara Louise Carvalho, em entrevista ao portal A TARDE, ao ressaltar a importância da educação.



Segundo Amarelinha Editora e Editora Amarela, detentoras dos selos editoriais e responsáveis pelo projeto, 24 escritores mirins, entre 8 e 16 anos amantes de literatura, participam da iniciativa.

Incentivo

Após ganhar de presente dos pais um cachorro durante a pandemia, que inspirou a imaginação dele como se o cachorro tivesse superpoderes, Vini foi convidado a expor o livro em diversos eventos literários na Praia do Forte, em festas literárias em escolas de Salvador, na Bienal da Bahia e na Flipelô de 2023.

"Após lançar o livro em 2023, um mês depois, em maio, Vini foi convidado pela escritora curadora literária Emília Nunes", completou a mãe. Em Praia do Forte, o escritor participou de uma roda de conversa, onde pôde responder perguntas de crianças da sua faixa-etária.