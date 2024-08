Flipelô promove mobilização de gerações de leitores no Pelourinho

O evento 100% gratuito começou, na última quarta-feira, e teve como tema principal “A poesia cantada de Raul” - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Com oito anos de idade e dois livros escritos, foi a pequena Sofia Oliveira que chamou a mãe, a coordenadora pedagógica Lucineide Oliveira, para levá-la à Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) no sábado, 10. Essa é uma das muitas histórias das 250 mil pessoas – estimativa da produção – que compareceram ao evento durante os cinco dias da programação.

“Ela passou a semana toda ‘a gente vai, a gente vai’, então a gente veio”, conta Lucineide. “Em algumas outras feiras os livros são caros, além dos custos pra entrar e consumir. Aqui você vê o dono dessa escrita falando sobre e estimulando mais ainda a gente. Em todo lugar tem alguém lendo e é algo bem mais acessível”, conta Lucineide.

O evento 100% gratuito começou, na última quarta-feira, e teve como tema principal “A poesia cantada de Raul”, uma homenagem ao pai do rock brasileiro Raul Seixas. Com mesas de discussão sobre literatura e arte, exposições visuais, espetáculos de teatro e shows, a diversificada programação foi elogiada pelo consultor de arquitetura e urbanismo, Rafael Cordeiro. “Você tem tanto a literatura mais padrão, como a Vila Literária trazendo quadrinhos também. Então, assim, está um evento cultural digno do Pelourinho e de Salvador”, afirma Rafael.

É o oitavo ano consecutivo que o Centro Histórico se torna cenário para o desenrolar multicultural de tantas histórias. Pela primeira vez, a Vila Literária montada no Largo Tereza Batista contou com um espaço – chamado de Sociedade Alternativa – dedicado às histórias em quadrinhos.

“A ideia surgiu de uma provocação que recebi dos quadrinhos não estarem nas feiras literárias. Defendo esse lugar porque o quadrinho é o início da leitura de muitas pessoas que perduram como leitores. Desde o anúncio dos quadrinistas houve uma repercussão muito grande nas redes sociais. Muita gente veio pra cá só ver os quadrinhos”, conta o curador da Vila Literária, Deko Lipe.

Para o quadrinista Daniel Cesart, a Flipelô foi um impulso importante para a campanha de financiamento coletiva do seu livro de tirinhas, o ‘Cuscuz Surpresa”, feito em parceria com a também quadrinista Helô D'Angelo, de São Paulo. “Tivemos vários apoios que foram feitos aqui na nossa frente. É algo que faz diferença na nossa campanha. Muitas editoras ficaram interessadas também. Ter um espaço de quadrinhos aqui é a realização de um sonho”, conta Daniel.

O “Cuscuz Surpresa” começou como uma série de tirinhas online que falam sobre relacionamento à distância - Daniel e Helô namoram - e as diferenças culturais de Salvador e São Paulo. “É uma forma que a gente achou para ficar mais juntinho e interagir mais”, conta Daniel. O livro de tirinhas está em financiamento coletivo na plataforma online Catarse. Essa é mais uma das histórias da Flipelô, que de acordo com o público entrevistado pode trazer cada vez mais novos capítulos.



*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira