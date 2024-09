Márcia Freire promove atividade musical com crianças do GACC

Márcia Freire também será uma das atrações da quarta edição da Feijoada do Amor - Foto: Divulgação

Crianças e adolescentes assistidos pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) receberam uma visita especial: a cantora Márcia Freire. A artista animou a tarde de quarta-feira, 11, com uma atividade musical na brinquedoteca da instituição, trazendo muita alegria e diversão para todos os presentes.

Márcia Freire também será uma das atrações da quarta edição da Feijoada do Amor, promovida pelo GACC-BA. O evento acontecerá no próximo sábado, 21 de setembro de 2024, a partir das 12h, no Lounge Premium da Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Além da cantora, o evento contará com apresentações imperdíveis dos artistas Danniel Vieira e Batifun, prometendo animar o público com seus sucessos. Além da música, o público apreciará um buffet completo com opções de feijoada tradicional e vegana, enquanto desfrutam de ações promocionais e sorteios de brindes ao longo do dia.

Uma programação especial para as crianças, comandada por Tio Paulinho, garantirá diversão para os pequenos durante todo o evento.

Os ingressos para o evento já estão à venda pelo valor de R$ 180, disponíveis no Sympla, na sede do GACC-BA, localizada no bairro São Rafael, ou através do telefone 71 3399-2010.

Serviço

Evento: 4ª Feijoada do Amor

Data: 21 de setembro de 2024

Horário: A partir das 12h

Local: Lounge Premium, Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia

Atrações musicais: Danniel Vieira, Márcia Freire e Batifun

Ingressos: R$ 180

Pontos de venda: Sympla, Sede do GACC-BA (bairro São Rafael) e telefone: 71 3399-2010