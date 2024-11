Antipática? Paula Fernandes rebate fama que conquistou: "Perdão"

Paula Fernandes comentou sobre fama que ganhou - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Paula Fernandes abriu o jogo sobre a suposta fama de antipática que ganhou ao longo da sua carreira. No Programa do Ratinho, do SBT, o apresentador surpreendeu a convidada ao afirmar que já ouviu que ela era uma pessoa chata.

A artista se manifestou e explicou o motivo dessa acusação: “Eu acho que essa impressão de antipatia ou de ser chata… Quatrocentas pessoas na minha porta do camarim, da minha casa, na porta do hotel, e eu não conseguia atender a demanda".

"Eu aproveito toda a chance que tenho de estar diante de uma câmera para pedir perdão e desculpas para quem não foi atendido”, declarou a sertaneja.

Paula Fernandes ressaltou ainda que, quando esse tipo de situação acontece, não é por algo que desejasse, mas porque realmente não percebeu.