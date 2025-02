Após 2 anos, Henrique e Juliano farão show em Salvador; saiba quando

O show está marcado para o dia 26 de abril - Foto: Divulgação

Após dois anos de espera, a dupla Henrique & Juliano confirmou o aguardado retorno a Salvador. O show está marcado para o dia 26 de abril, em um local que será revelado em breve. Em suas redes sociais, os sertanejos anunciaram: "Alô, Salvador! Chegou a hora de matar a maior saudade de todos os tempos".

A venda dos ingressos será iniciada no dia 6 de fevereiro, às 12h, através do Guichê Web. A apresentação promete reunir cerca de 30 mil fãs, segundo o Grupo Onda, responsável pela realização do evento. Durante o show, a dupla apresentará grandes sucessos, como 'Flor e o Beija-flor', 'Na Hora da Raiva', 'Seja Ex' e 'A Maior Saudade".



O anúncio nas redes sociais viralizou, com 71 mil curtidas, quase 3 mil comentários e mais de 29 mil compartilhamentos em apenas 12 horas. O vídeo promocional, que simula um helicóptero sobrevoando Salvador para divulgar o evento, superou 1,4 milhão de visualizações.