Filho de Saulo abre o jogo sobre possibilidade de parceria com o pai

João Lucas falou de parceria com Saulo - Foto: Raphael Muller e Giulia Gazar

Um dos filhos de Saulo Fernandes, João Lucas acompanhou de perto o 'Pagodão na Concha', em Salvador, nesta sexta-feira, 31, e revelou se pensa em uma parceria com o pai.

Em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, o músico disse que não descarta a ideia, mas que isso não está em seus planos atualmente: "Por agora acho que ainda é cedo, vamos esperar mais um pouquinho. Mas em breve vai ter novidade, muita coisa boa vindo pro ano".

João Lucas confirmou que inspirou Saulo a fazer o projeto de pagodão e destacou que sempre foi muito fã do gênero. "Essa noite foi inexplicável. Eu emocionei várias vezes, curti pra caramba. É um território incrível. O público também adorou, amou. É isso, sou apaixonado por pagode", desabafou.

O músico aproveitou para anunciar a presença da banda Filhos da Bahia, com quem ele divide a liderança com os herdeiros de Carlinhos Brown, Tonho Matéria e Reinaldinho, no Carnaval de Salvador: "Vamos tocar. Eu tenho três datas fechadas. Vamos nessa, vamos fazer o Carnaval".