Ivete surpreende Saulo com atitude em público e deixa fãs animados

Ivete Sangalo comentou sobre ensaio de Saulo para show - Foto: Divulgação

Ivete Sangalo causou grande empolgação em seus fãs ao surpreender com um comentário em postagem no perfil de Saulo Fernandes. No Instagram, o cantor compartilhou um momento do ensaio para o show que ele fará na Concha Acústica, em Salvador, no próximo dia 31 de janeiro.

"Vai ser lindo dia 31 nosso Pagodão na Concha... Viva o pagodão da Baêa!!!", escreveu o artista, empolgado com a apresentação que fará com músicas de pagode.

Nos comentários da postagem, Ivete reagiu: "Já ensaiando". Muitos fãs dos dois artistas se empolgaram com a possibilidade dela participar do show do famoso.

"Doida para ver vocês dois cantando juntos", afirmou uma pessoa. "Mulher não brinca com meu coração não", comentou outro usuário. Um terceiro internauta disse: "Para de me iludir".

Confira o vídeo: