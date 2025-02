Após dores, Shakira é hospitalizada e cancela show no Peru

Shakira chegou a Lima no sábado, 15 - Foto: CHARLY TRIBALLEAU

A cantora Shakira foi hospitalizada no Peru com problemas de estômago e cancelou o show que faria no país neste domingo, 16.

"Sinto muito em informar a todos que ontem à noite precisei ir ao pronto-socorro por um problema abdominal e estou hospitalizada no momento", escreveu Shakira nas redes sociais.

"Os médicos que estão cuidando de mim me informaram que não estou bem o suficiente para me apresentar hoje à noite."

A artista chegou a Lima no sábado, 15, para sua primeira apresentação no país em mais de uma década. O próximo show dela na cidade está marcado para segunda-feira, 17.

"Espero estar melhor amanhã e que me liberem do hospital o mais rápido possível para poder fazer o show que preparei para todos vocês", continuou Shakira em sua postagem.

A cantora esteve no Brasil para dois shows na última semana. Ela se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo pela turnê do seu novo disco "Las mujeres ya no lloran" — em tradução livre "As mulheres já não choram".