As 10 melhores músicas de 2025 até agora vão surpreender você

Lady Gaga, Kendrick Lamar e SZA - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Billboard dos EUA divulgou uma lista com as 50 melhores músicas lançadas no primeiro semestre de 2025. A curadoria conta uma mistura de hits pop, colaborações de peso e novos nomes em ascensão.

O primeiro lugar ficou com a parceria de Kendrick Lamar e SZA em ‘Luther’, que dominou a parada norte-americana por 13 semanas consecutivas. A seleção também aponta que o pop segue em destaque. O top 5 é formado ainda por ‘Denial Is a River’, de Doechii, ‘DtMF’, de Bad Bunny, ‘Abracadabra’, de Lady Gaga, e ‘Manchild’, de Sabrina Carpenter.

O top 10 conta também com Chappell Roan, Lola Young, Addison Rae, Drake e Turnstile, mostrando o equilíbrio entre artistas veteranos e novas apostas da música.

Além disso, o ranking da Billboard destaca produções inovadoras e letras com forte apelo emocional. Artistas como Lorde, Ariana Grande, Miley Cyrus e Tate McRae também são destaques.

Confira as 10 melhores músicas de 2025:

Kendrick Lamar & SZA – Luther Doechii – Denial Is a River Bad Bunny – DtMF Lady Gaga – Abracadabra Sabrina Carpenter – Manchild Chappell Roan – The Giver Lola Young – Messy Addison Rae – Headphones On Drake – Nokia Turnstile – Never Enough

A Rolling Stone também publicou sua seleção das melhores músicas de 2025. As duas revistas só concordam em nove canções: ‘Abracadabra’ (Lady Gaga), ‘Relationships’ (HAIM), ‘Anxiety’ (Doechii), ‘The Giver’ (Chappell Roan), ‘Headphones On’ (Addison Rae), ‘Nokia’ (Drake), ‘What Was That’ (Lorde), ‘Evil Jordan’ (Playboi Carti) e ‘End of the World’ (Miley Cyrus). Todas as outras são diferentes.

Confira o Top 10 da Rolling Stone: