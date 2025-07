Fãs de Raul Seixas homenageiam o Rei do Rock Brasileiro em Salvador

Homenagem para Raul Seixas - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Natural de Salvador, Raul Seixas morreu aos 44 anos, em 1989, após sofrer uma pancreatite fulminante. Neste sábado, 28, o artista, considerado o Rei do Rock Brasileiro, completaria oito décadas de vida. Para celebrar esse momento, um grupo de fãs se reuniu mais uma vez no túmulo do roqueiro, no Cemitério Jardim da Saudade, e levaram até um bolo.

Mesmo com a chuva que caía na capital baiana, o advogado Adriano Santos, conhecido como Dunga, chegou ao local às 6h de hoje. Ele, que foi uma das pessoas que encabeçaram o projeto para a criação da lei que deu origem ao Dia Municipal do Rock, que é celebrado em 28 de junho desde 1998, em homenagem a Raul, destacou a maneira como o cantor se tornou uma referência para muitas pessoas.

“Eu vim de Inhambupe e lá eu curtia Led Zeppelin, que era a minha referência de rock que eu tinha na época. Ao saber do Raul aqui na capital, quando eu vim para cá, eu vi que existia alguém que me representava”, disse Adriano em entrevista ao concedida ao Portal A TARDE.

Estamos em Salvador, a terra do axé, e queremos ser representados, e quem nos representa, por enquanto, é Raul, apesar de que não está mais visível entre nós, mas o espírito permanece. Adriano Santos - advogado

Na oportunidade, ele explicou como surgiu a ideia de criar o Dia Municipal do Rock. “Por que criamos? Porque todo dia 28 a gente estava aqui. Depois, íamos para casa e Raul continuava esquecido o ano todo. Pensamos em criar a lei para valorizar Raul no dia que ele nasceu. Todo mundo que é roqueiro passou a comemorar. A gente transformou uma coisa que era brincadeira em algo mais formal”, celebrou. “É lei. E você consegue editais, dinheiro para fazer eventos e fomentar a cena rock de Salvador devido à lei”, completou.

Adriano Santos | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Quem também marcou presença na celebração foi Robson Seixas, que é contador e fã de Raul há 35 anos. “A gente aqui na Bahia, como o Brasil inteiro, está comemorando esses 80 anos. A gente vem aqui três vezes todos os anos, no dia 28 de junho, que é o aniversário, em 21 de agosto, o dia da morte, e no Dia de Finados, 2 de novembro. Mas, independente das datas, muita gente que visita Salvador vem aqui”, explicou.

Raul é uma espécie de patrimônio nacional da música, reconhecido como pai do rock, como já se falava muito, e como um ícone do rock and roll, por ser um pouco diferenciado da linha normal. Mas a personalidade de Raul Seixas é muito mais importante do que o músico em si. Robson Seixas - contador

Impacto na vida das pessoas

Raul Seixas conseguiu mudar a vida de muitas pessoas | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Ao Portal, Robson enfatizou que Raul conseguiu mudar, através das poesias, das letras e das atitudes dele, a vida de muitas pessoas, inclusive a dele. “Existe um Robson antes e um depois do Raul. Eu mudei completamente o meu modo de ver as pessoas e as coisas. Os comportamentos mudaram, passei a ter mais responsabilidade e a me reconhecer como pessoa e como ser humano. Os ensinamentos do Raul, de certa forma, é o que leva a muita gente, no Brasil inteiro, a comemorar cada coisa relacionada a ele”, afirmou.

O contador pontuou que o artista “nunca deixou de ser homenageado em momento algum”, seja no Jardim da Saudade ou em outros eventos. Mas ele lamentou: “Infelizmente, a gente só não tem uma passeata como em São Paulo, que é sempre feita no dia 21 de agosto”.

O fato de ter vários eventos de Raul o tempo inteiro é porque Raul nunca morreu e nunca vai morrer, porque é música, é cultura. Não é uma música superficial. A obra do Raul, não só a literária, mas como a musical, conseguiu atingir uma gama diferenciada de pessoas, de níveis e intelectualidades diferentes. Ele não vai ser esquecido tão cedo, seja pelas polêmicas ou pela qualidade musical. Robson Seixas - contador

Robson Seixas | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Robson Seixas seguiu: “As letras do Raul são muito polêmicas, subjetivas e que dão margem à interpretação de cada um. Para nossa sorte, muita gente interpreta de uma forma boa, positiva e que faz realmente a gente ter uma visão muito melhor do mundo e da vida”.

E as novas gerações?

Homenagem para Raul Seixas | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Fazer as novas gerações conhecerem artistas talentosos como Raul Seixas em meio aos diversos novos nomes que estão surgindo no cenário musical é uma desafio, mas, para Robson, já existe uma ferramenta que “chega muito fácil em todas as gerações” e pode ajudar: a internet.

“Hoje, tudo é amplamente divulgado de uma forma muito gigantesca. Para nós termos acesso às coisas do Raul antigamente [era mais difícil]. Atualmente, a internet facilita para qualquer geração chegar com mais facilidade a Raul Seixas”, disse.

Segundo ele, outra alternativa pode ser o memorial de Raul Seixas que deve chegar a Salvador nos próximos meses. A prefeitura da capital baiana está dialogando com familiares do músico para trazer do Rio de Janeiro parte do acervo do músico.

“Mas, assim como pode ter memoriais, é importante continuar tendo eventos sobre ele. Já tiveram outros memoriais, mas não foram devidamente divulgados ou preservados para que outras pessoas viessem a conhecer. O que precisa, além dessas coisas, é sim museus, como o Museu da Imagem e do Som, de São Paulo, onde está acontecendo um evento sobre Raul”, citou.

Robson aproveitou e sugeriu: “Nós temos a Cidade da Música da Bahia aqui em Salvador, podemos ter um espaço dedicado a Raul Seixas, porque, querendo ou não, é o baiano no rock que é mais conhecido no mundo e divulga muito mais a Bahia. Raul Seixas é a Bahia. Ele nunca deixou de ser baiano em qualquer lugar que ele fosse”.

“É importante também valorizar os espaços que já existem aqui e que respiram rock e o raulseixismo. Esses locais são pontos de referência para todas as novas gerações”, afirmou.

Eu tenho certeza que meu neto, meu filho e outras pessoas vão estar sempre sabendo que Raul existiu. Tudo que puder ser feito, mantido e preservado vai servir para as novas gerações saber que existiu um músico chamado Raul Seixas. Robson Seixas - contador

