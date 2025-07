Ninguém sabia deste detalhe da vida de Raul Seixas

Raul Seixas (Ravel Andrade) em nova série da Globoplay - Foto: Divulgação | Ariela Bueno

Pai do rock brasileiro e patrimônio da Bahia, Raul Seixas cantava em 'Maluco Beleza' que vivia "controlando a maluquez, misturada com a lucidez". Recentemente, boa parte do seu baú de emoções foi novamente aberto ao público com a estreia de 'Raul Seixas: Eu Sou', lançada na última quinta-feira, 26, no Globoplay.

Com direção de Paulo Morelli, a série mergulha profundamente na vida íntima, artística e emocional do soteropolitano. E os próprios envolvidos na trama admitem: conheceram um Raul que não conheciam.

A timidez escondida sob os holofotes

Esse detalhe pode até surpreender, mas é apenas um entre tantos aspectos inesperados revelados pela produção. Para o diretor da série, Paulo Morelli, um dos maiores choques foi descobrir que Raul era um homem tímido.

“Uma coisa que eu não sabia é que o Raul era tímido, era muito tímido desde criança. Ele vivia dentro da biblioteca do pai. O pai foi um engenheiro em Salvador, gostava muito de ler. Nunca podia imaginar que ele seria uma pessoa tímida. E isso depois é confirmado pela Kika Seixas (ex-esposa), que fala que, na vida privada, ele era um cara muito calmo, totalmente diferente do cara que a gente conhece do palco”, afirma.

Jaffar Bambirra interpreta o cantor Sérgio Sampaio, parceiro de Raul. Segundo ele, descobrir que Raul produziu o primeiro álbum de Sampaio foi uma revelação.

“Eu não sabia que o Raul tinha produzido o primeiro álbum do Sérgio Sampaio, não sabia que ele tinha essa linda pregressa de público musical. [...] E também uma outra coisa que é muito importante, que vale falar, é que o Raul começou como produtor musical. É um puta cantor, um puta músico, e sempre cuidou muito da estética musical”, diz o ator.

Raul e o amor

Raul Seixas (Ravel Andrade) e Kika Seixas (Chandelly Braz) | Foto: Divulgação | Ariela Bueno

A atriz Amanda Grimaldi dá vida a Edith Wisner, primeira esposa de Raul Seixas, e conta que o mergulho na construção da personagem revelou o lado mais emocional do artista.

“Eu não fazia ideia da pessoa super profunda, no sentido de viver as relações muito apaixonadamente [...] Foi muito apaixonado por minha Edith, talvez o grande amor da vida dele [...] Essa coisa do amor libertário que ele fala muito, inclusive que ele compõe [...] Mas que ele não praticava da mesma forma com as suas parceiras”, diz Amanda.

Chandelly Braz, que vive Kika Seixas, outra companheira de Raul já no fim da sua vida, diz que só ao interpretar a personagem conheceu o homem por trás da lenda.

“Eu entrei em contato com uma intimidade, um Raul frágil, um Raul muito doce, que eu não tinha ideia [...] E tem uma outra coisa também que... [...] você vê o cara fazendo a coisa, ele discursando sobre essa semelhança [entre baião e rock'n'roll]. E você prestar atenção depois que, de repente, na música dele, que é rock'n'roll...”, observa.

As dores de um gênio

João Pedro Zappa, que interpreta Paulo Coelho, revela que a série também mostra as cicatrizes emocionais de Raul.

“Ele viveu as consequências de todas as escolhas que fez, as boas e as ruins. Ele foi um cara que sofreu muito. Ele sofria de solidão. E isso está na série”, destaca Zappa.

João Vitor Silva, que interpreta o compositor Cláudio Roberto, parceiro pouco conhecido de Raul, também se surpreendeu com o personagem.

“Eu fiquei muito curioso, falei, mas o Paulo Coelho já é o Zappa, qual é o personagem? E aí eu conheci o Claudio Roberto, então eu não conhecia [...] Um cara que fala alto, e ele é um maluco beleza de verdade [...] Essas pessoas que são muito fora da casinha, elas não se conectam com pessoas tão normais assim”, comenta.

Raul, mais vivo do que nunca

Com uma abordagem delicada e reveladora, Raul Seixas: Eu Sou busca desconstuir o mito do Maluco Beleza e revela o homem apaixonado, solitário, sensível, genial, e sim, tímido. O resultado é uma série que, ao se aprofundar em suas contradições, oferece aos fãs e ao público um retrato pouco visto de um dos maiores ícones da música brasileira.