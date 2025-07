Beyoncé vive momento de pânico após carro voador falhar em show; veja

Beyoncé enfrentou problemas ao performar a canção ‘16 Carriages’ em um “carro voador - Foto: Reprodução | Instagram @beyonce

Durante show realizado no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, nesse sábado, 28, a cantora Beyoncé passou por um momento de tensão. A artista, que está em turnê com a Cowboy Carter Tour, enfrentou problemas ao performar a canção ‘16 Carriages’ em um “carro voador”.

Nessa parte da apresentação, Beyoncé entra em um veículo, que é içado para o alto, atravessando toda a arena. Porém, no meio do número, ele começou a inclinar. Nesse momento, o carro estava em cima de uma das arquibancadas. Ao perceber o problema, a cantora interrompe o show e começa a gritar “pare” repetidamente. Os fãs ficaram aflitos com a cena.

Ao todo, a ação, desde que ela para a apresentação até descerem o carro até o chão, durou menos de dois minutos, arrancando aplausos de todos os presentes. De volta ao palco, Beyoncé pediu desculpas pelo imprevisto e agradeceu os fãs pela paciência:

“Obrigado a todos pela paciência. Eu quero agradecer vocês por me amarem. Se eu caísse, sei que vocês me pegariam”, disse ela.

Nas redes sociais, os fãs se solidarizaram com a cantora e pediram para ela não fazer mais a performance com o carro. “Estamos felizes que você está bem”, disse um. “Que seja a última vez”, pediu mais um. “O carro dando curva, meu pai”, comentou um fã clube. “Nós amamos você mais do que precisamos deste carro. Estamos felizes que está bem, agora fique a salvo apenas no chão”, brigou outro.

Veja o momento:

the way she was saying “Stop Stop Stop” Beyoncé immediately take this off the set list.. no more cars we don’t even play like that this is scary asf #CowboyCarterTour pic.twitter.com/Lt4bModkr6 — ໊ (@BardisMedia) June 29, 2025

Beyoncé pode se tornar oficialmente baiana

Beyoncé pode se tornar oficialmente cidadã baiana. O deputado estadual Nelson Leal (PP) propôs, na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), a entrega do título à artista. A proposta foi formalmente protocolada como forma de reconhecer a relação da artista com o estado e o impacto de suas ações sociais voltadas à população baiana.

No final de 2023, Beyoncé parou a cidade de Salvador quando decidiu, de surpresa, aparecer em um evento com fãs para divulgar o filme da turnê “Renaissance World Tour”. Na ocasião, ao subir no palco montado no Centro de Convenções, a artista apareceu enrolada na bandeira da Bahia.

“É muito importante para mim estar aqui na Bahia. Queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. Renaissance é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia”, disse ela.

No documento, Leal destaca que Beyoncé “presenteia a todos com músicas e entretenimento de qualidade, tornando-se um verdadeiro ícone mundial, além de suas ações sociais por meio da BeyGood, fundação que irá oferecer bolsas para empreendedores negros e indígenas no Brasil”.

Reconhecimento pela relação com Salvador

O deputado ainda ressaltou a visita recente da equipe de Beyoncé à capital baiana, em que participaram de encontros com a reitora, professores e estudantes da Universidade Estadual da Bahia (Uneb). No período, o grupo circulou também pelo Centro de Salvador para conhecer a realidade dos soteropolitanos, “deixando de lado os pontos turísticos comuns”, como Pelourinho, Mercado Modelo e Porto da Barra.

Além disso, Leal citou o documentário Renaissance: A Film by Beyoncé, como mais um elo que reforça o vínculo da cantora com a cultura brasileira e com a Bahia.

Tentativa anterior de homenagem

Esta não é a primeira vez que o deputado propõe uma homenagem à artista. Em fevereiro deste ano, ele já havia sugerido que Beyoncé recebesse a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria concedida pela Alba. A nova proposta, caso aprovada, oficializará a cantora como cidadã baiana, em reconhecimento por seu trabalho cultural e social.