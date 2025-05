Prefeito do RJ anuncia show de U2 e planeja Beyoncé em 2027 - Foto: Reprodução

Durante apresentação do calendário de eventos do projeto Rio de Janeiro a Janeiro, realizada nesta quinta-feira, 24, o prefeito Eduardo Paes confirmou que a banda irlandesa U2 será a grande atração de 2026 na Praia de Copacabana. O show fará parte da programação do projeto Todo Mundo no Rio e, assim como o espetáculo de Madonna em 2024, terá entrada gratuita.

Ainda no evento, realizado no Roxy Dinner Show, Paes revelou que pretende surpreender o público com uma nova tentativa para 2027. “Vamos tentar no futuro a Beyoncé. Se a gente conseguir, vou ser o rei dos gays”, declarou o prefeito, arrancando risos da plateia presente.

O show de Madonna, realizado no início de 2024, reuniu mais de 1,6 milhão de pessoas na orla de Copacabana e reforçou o potencial turístico e cultural dos grandes eventos gratuitos na capital fluminense. A ideia da prefeitura é manter anualmente uma programação internacional de peso, fortalecendo a imagem do Rio como palco global de shows icônicos.