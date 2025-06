Beyoncé pode se tornar oficialmente baiana; entenda

Deputado propõe título de cidadã baiana para Beyoncé; saiba detalhes - Foto: Reprodução

A cantora norte-americana Beyoncé pode se tornar oficialmente cidadã baiana. O deputado estadual Nelson Leal (PP) propôs, na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), a entrega do título à artista. A proposta foi formalmente protocolada como forma de reconhecer a relação da artista com o estado e o impacto de suas ações sociais voltadas à população baiana.

No final de 2023, Beyoncé parou a cidade de Salvador, quando decidiu, de surpresa, aparecer em um evento com fãs para divulgar o filme da turnê “RENAISSANCE”. Na ocasião, ao subir no palco montado no Centro de Convenções, a artista apareceu enrolada na bandeira da Bahia.

"É muito importante para mim estar aqui na Bahia. Queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. Renaissance é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia", disse ela.



No documento, Leal destaca que Beyoncé "presenteia a todos com músicas e entretenimento de qualidade, tornando-se um verdadeiro ícone mundial, além de suas ações sociais por meio da BeyGood, fundação que irá oferecer bolsas para empreendedores negros e indígenas no Brasil".

Deputado propõe título de cidadã baiana para Beyoncé; saiba detalhes | Foto: KEVIN WINTER / AFP

Reconhecimento pela relação com Salvador

O deputado ainda ressaltou a visita recente da equipe de Beyoncé à capital baiana, em que participaram de encontros com a reitora, professores e estudantes da Universidade Estadual da Bahia (Uneb). No período, o grupo circulou também pelo Centro de Salvador para conhecer a realidade dos soteropolitanos, "deixando de lado os pontos turísticos comuns", como Pelourinho, Mercado Modelo e Porto da Barra.

Além disso, Leal citou o documentário Renaissance: A Film by Beyoncé, como mais um elo que reforça o vínculo da cantora com a cultura brasileira e com a Bahia.

Tentativa anterior de homenagem

Esta não é a primeira vez que o deputado propõe uma homenagem à artista. Em fevereiro deste ano, ele já havia sugerido que Beyoncé recebesse a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria concedida pela Alba. A nova proposta, caso aprovada, oficializará a cantora como cidadã baiana, em reconhecimento por seu trabalho cultural e social.