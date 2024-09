Astro e amigo de Sinatra: morre pianista Sergio Mendes aos 83 anos

Família do artista confirmou a notícia - Foto: Divulgação

Morreu nesta sexta-feira, 6, aos 83 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o pianista Sergio Mendes, um dos maiores ícones da música brasileira no cenário internacional.

A família do artista confirmou a notícia ao jornal O GLOBO, sem especificar a causa da morte, mas desde o final de 2023, o músico enfrentava complicações de saúde relacionadas a problemas respiratórios.

Considerado um dos principais nomes do samba-jazz, Sergio Mendes iniciou sua carreira ao lado de gigantes como Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Baden Powell. Ele conheceu esses mestres no Beco das Garrafas, famoso reduto da bossa nova em Copacabana, Rio de Janeiro, nas décadas de 1950 e 1960.

Foi lá que Mendes ouviu pela primeira vez a música "Mas que Nada", de Jorge Ben Jor, que se tornou seu maior sucesso e impulsionou sua carreira internacional com o grupo Brasil '66.

Carreira de sucesso

O álbum de estreia de Mendes, "Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brazil '66", levou o grupo ao estrelato global. Em 2006, a mesma música foi regravada com o grupo Black Eyed Peas, novamente alcançando grande sucesso.

Sergio Mendes morava há mais de 60 anos em Los Angeles, ao lado de sua esposa, a cantora Gracinha Leporace, com quem foi casado por mais de 50 anos. Gracinha também fazia parte da banda de Sergio desde o início dos anos 1970. A decisão de se estabelecer nos Estados Unidos foi motivada pela instabilidade política no Brasil após o golpe militar de 1964. Nos Estados Unidos, Mendes fez história, realizando duas turnês ao lado de Frank Sinatra, de quem se tornou grande amigo.

Nos EUA, Sergio Mendes se destacou como o artista brasileiro com o maior número de músicas no Top 100 da parada americana, com 14 faixas. Desde "Mas que Nada", que atingiu o 47º lugar em 1966, até "Olympia", que chegou à 58ª posição em 1984. Em 1967, Mendes chegou ao quarto lugar nas rádios americanas com sua versão de bossa nova de "The Look of Love", de Burt Bacharach e Hal David. Anos mais tarde, em 1983, o sucesso "Never Gonna Let You Go" alcançou a mesma posição e se tornou um grande hit até no Japão.

Outro sucesso marcante de Sergio Mendes & Brasil '66 foi "Fool on the Hill", uma versão da música dos Beatles que deu nome ao álbum de 1968 do grupo. A versão foi tão bem recebida que o próprio Paul McCartney enviou uma mensagem de aprovação.

Em 1992, Sergio Mendes lançou o álbum "Brasileiro", que ganhou o Grammy de World Music, destacando composições do baiano Carlinhos Brown, que na época despontava no cenário musical brasileiro. Vinte anos depois, em 2012, Mendes e Brown foram indicados ao Oscar pela música "Real in Rio", composta para o filme de animação "Rio" (2011).