Gilberto Gil e Milton Nascimento têm encontro emocionante: “Lembranças”

Milton Nascimento, Gilberto Gil e Samuel Rosa se reuniram na última quarta-feira, 4, para um encontro emocionante. Os artistas relembraram momentos marcantes de suas carreiras e revisitaram o icônico álbum "Gil & Milton", lançado há 20 anos pela dupla.

"A melhor parte da aposentadoria, sem dúvidas, é ter tempo para receber e curtir a visita dos meus amados amigos. Na noite de ontem, Gilberto Gil, Flora Gil e Samuel Rosa vieram aqui para casa, e tivemos uma noite maravilhosa de muita música e lembranças lindas. Eu e Gil escutamos, juntos, o álbum Gil & Milton, gravado em 2000, durante turnê que fizemos", contou Milton.

Enquanto isso, Gilberto Gil se prepara para sua turnê de despedida, "Tempo Rei", prevista para 2025. Já Milton se afastou dos palcos e não pretende retornar. Na semana passada, com o anúncio do retorno do Oasis, Augusto Nascimento, filho de Milton, tentou persuadir o pai a reconsiderar, mas ele foi firme em sua decisão: "Não, não quero", declarou.