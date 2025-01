Baiana conquista prêmio no Domingão com Huck para lançar 1º álbum

Thalita Costa tem 18 anos de carreira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora e compositora baiana Talitha Costa levou o prêmio de R$ 150 mil durante participação no quadro "Quem quer ser um milionário?”, exibido no programa Domingão com Huck, da Rede Globo, na noite de domingo, 22. Com o prêmio, Talitha deve investir em sua carreira musical e lançar o seu primeiro álbum.

Nascida na cidade de Baixa Grande, no interior da Bahia, a 262 km de Salvador, Talitha descobriu seu talento para a música em Feira de Santana, cidade a qual seus pais se mudaram quando ela tinha seis anos de idade. Desde então, são 18 anos de carreira, acumulando composições, diversos prêmios e o reconhecimento do público feirense.

No quadro apresentado por Luciano Huck, Talitha Costa teve a oportunidade de cantar para o auditório do programa dominical. Após participação no programa, ela pretende divulgar o videoclipe da canção “Minha Versão”, que conta com mais de 100 mil visualizações no YouTube.

O videoclipe de “Minha Versão” foi lançado em homenagem ao Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. O projeto musical contou com o apoio do Ministério da Cultura, sendo aprovado pela Lei Paulo Gustavo. A canção foi composta por Talitha, e o videoclipe teve direção geral e roteiro de Levy Costa.