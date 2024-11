BBB 25: Globo define data de início e término do reality

Parece que a data de início e término do confinamento já foi definida - Foto: Divulgação

A TV Globo tomou uma nova decisão sobre a duração do BBB 25. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias, o programa deve continuar com 100 dias de confinamento. Além disso, parece que a data de início e término do confinamento já foi definida.

Com início previsto para o dia 13 de janeiro, os participantes permanecerão confinados por pouco mais de três meses, com término programado para 22 de abril. Para a próxima edição, a Globo quer celebrar os 60 anos da emissora e os 25 anos do reality show. Como parte da celebração, a emissora planeja o lançamento de um documentário como parte da pré-estreia da nova temporada.

Outras novidades

Além do documentário, outras novidades vão marcar a próxima edição. Uma delas é que apenas duplas poderão entrar no programa, sejam pais e filhos, netos e avós, amigos ou casais, que precisarão se separar para definir quem será o grande milionário da edição.

A outra é que, mesmo com a entrada em grupo, haverá a presença de camarotes, com celebridades e pipocas, com participantes anônimos.

Também foi revelado que a Casa Mais Vigiada do Brasil contará com uma decoração especial. O tema vai ser ‘Fábrica de sonhos’ e os ambientes serão inspirados em muitas histórias icônicas da emissora, como novelas e programas de televisão para comemorar o aniversário do canal.