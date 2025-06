Banda baiana ataca Igreja e dispara: “Deus, larga de ser escroto”

Show aconteceu em Currais Novo, no Rio Grande do Norte - Foto: Divulgação

Uma polêmica envolvendo a banda baiana Camisa de Vênus está dando o que falar. O vocalista do grupo, Marcelo Nova, fez ataques à Igreja católica e evangélica durante um show realizado no último sábado, 25, no Cactus Moto Fest, em Currais Novo, no Rio Grande do Norte.

Em determinado momento do show, o cantor ironizou os religiosos que estavam na plateia. “Que complexo filha da put*, como se vocês não fossem os maiores punheteiros de Currais Novos. Qual o problema com a porra da punheta?”, disse o artista.

O cantor seguiu, dizendo as seguintes frases: “Jesus tinha pau ou não tinha pau? Fazia xixi apertadinho?”, “Ô Deus… larga de ser escroto e coloca logo na carteira”, “Se o avião cair, podem falar: ‘Tá vendo aquele ateu foi mexer com o Senhor, se fu***’”.

Veja o momento:

Cactus Moto Fest se pronuncia

Responsável pelo evento onde a banda se apresentou, Cactus Moto Fest se pronunciou em nota e lamentou as palavras ditas por Marcelo. O evento assumiu a responsabilidade pela escolha da Camisa de Vênus para o evento, mas condenou a conduta da banda.

“O Cactus Moto Club, assim como a população currais novense, lamenta a apresentação e os termos inapropriados utilizados pelo vocalista da referida banda e reitera que a contratação da banda foi uma decisão exclusiva do Cactus Moto Club, sem qualquer participação ou interferência dos parceiros institucionais, apoiadores ou patrocinadores do evento, os quais não possuem qualquer responsabilidade sobre esta escolha específica”, disseram os organizadores.

O texto completa: “Reiteramos também que a escolha se baseou exclusivamente em critérios artísticos relacionados com o público amante ao rock e sem qualquer relação com posições e opiniões pessoais do mesmo. O Cactus Moto Club reforça o compromisso com a organização de eventos que respeitem o público e valorizem a cultura, e seguirá atento para que situações como esta não se repitam”.

Nota de repúdio

Na tarde desse domingo, 25, a Paróquia de Sant’Ana, por meio do pároco Pe. Cláudio Dantas de Oliveira, divulgou uma nota de repúdio em resposta aos acontecimentos do show da banda Camisa de Vênus.

“Como Igreja católica nos sentimos profundamente desrespeitados e ofendidos com as blasfêmias proferidas em praça pública e repudiamos veementemente qualquer ato que venha denegrir a imagem da nossa cidade e a fé do nosso povo”, diz a nota.

Paróquia de Sant’Ana espera retratação por parte da banda “e que a organização do evento que tem todo o nosso respeito seja mais criteriosa na escolha das atrações musicais para que não ocorra mais atos dessa natureza”

Confira a nota na íntegra:

“A Paróquia de Sant’Ana de Currais Novos-RN, vem a público repudiar os lamentáveis fatos ocorridos durante a última noite do Cactus Moto Fest, evento que engrandece o nome da nossa cidade. Mas, que infelizmente foi usado como palco para o desrespeito ao povo curraisnovense e a de seminação da intolerância religiosa.

E como Igreja católica nos sentimos profundamente desrespeitados e ofendidos com as blasfêmias proferidas em praça pública e repudiamos veementemente qualquer ato que venha denegrir a imagem da nossa cidade e a fé do nosso povo.

Outrossim, esperamos uma retratação por parte da banda Camisa de Vênus e que a organização do evento que tem todo o nosso respeito seja mais criteriosa na escolha das atrações musicais para que não ocorra mais atos dessa natureza.

Pe Cláudio Dantas de Oliveira

Pároco de Sant’Ana”

Prefeitura rompe o silêncio

O prefeito de Currais Novos, Lucas Galvão, usou suas redes sociais para repudiar as declarações proferidas durante o show da banda Camisa de Vênus.

Na publicação, Lucas Galvão ressaltou que, apesar do caráter plural do evento, não é aceitável que a plataforma do festival seja utilizada para proferir mensagens que atentem contra a dignidade e o respeito.

Leia a nota completa:

“A Prefeitura de Currais Novos repudia veementemente as declarações desrespeitosas e de cunho pejorativo, preconceituoso e de intolerância religiosa, proferidos na noite deste sábado (24) por uma das bandas que realizaram show no evento ‘Cactus Moto Fest’. Compreendendo que o evento tem caráter plural, não é aceitável, em nenhuma hipótese, que se use da plataforma do evento para proferir mensagens que atentem contra a dignidade e o respeito. Atitudes como estas, independente de artista ou pessoa, será repudiado e inaceitável.”