Bloco mais antigo volta ao Carnaval de Salvador em 2026

Bloco Os Internacionais - Foto: Divulgação

O Carnaval de Salvador de 2026 vai ser marcado pelo retorno do Bloco Os Internacionais, que voltará para a avenida levando gigantes da folia para a festa. O mais antigo bloco da folia baiana estará de volta ao Circuito Osmar (Campo Grande), em dois dias de festa com atrações de peso.

Os Internacionais, que agora conta com direção de William Viana, Gustavo Boulhosa, Emerson Boka e Antônio Walter Luna, irá comemorar os 65 anos de história.

As bandas É O Tchan e Chiclete com Banana foram escaladas para puxar o bloco, que irá desfilar no domingo e na segunda. Os abadás começaram a ser vendidos na terça-feira, 1º, através dos sites Quero Abadá e Meu Bilhete, e nas lojas físicas, Central do Carnaval e Pida.

65 anos de história

O Bloco Os Internacionais foi criado no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, no ano de 1962, e entrou para a história ao ir contra o costume da época, pular Carnaval dentro dos clubes e invadir as ruas, seguindo os passos do grupo ‘Os Fantasmas’.

Apesar de ir contra o costume da época, Os Internacionais deram o pontapé de forma segregada, permitindo apenas que homens desfilassem nele. Somente na década de 90, a presença de mulheres passou a ser autorizada no bloco.

O bloco se moldou ao artista que puxava o trio ao longo dos anos. Os Internacionais já foi conhecido como InterAsa com Asa de Águia, Internet com Netinho, Interlada com a Timbalada, Intertri na época do cantor Ninha, Intermascarou com Margareth Menezes, e de volta ao Internacionais com Claudia Leitte, que dobrou o T no nome do bloco.

Porém, uma das atrações mais marcantes e que volta em 2026 foi a banda Chiclete com Banana. O grupo, que na época desfilava com Bell Marques nos vocais, deu identidade ao bloco, desfilando por cinco anos, até conseguir o próprio bloco. Desta vez, a banda irá desfilar com a nova formação, com Kill, ex-Patchanka, nos vocais.

O nome do bloco surgiu do apelido de um dos criadores, Rubinho, que tinha passado uma temporada na Argentina e passou a ser chamado de ‘Internacional’. De mortalha, os rapazes desfilavam pelas ruas atrás do “trio elétrico” da época.