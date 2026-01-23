Boicote? Ludmilla faz acusação grave contra gravadora após lançamento

Ludmilla fez um desabafo nas redes sociais - Foto: Divulgação

O lançamento da nova música de Ludmilla, ‘BOTA’, na noite de quinta-feira, 22, foi marcada por uma polêmica. A cantora desabafou em seu perfil no X (antigo Twitter) sobre um suposto boicote que vem recebendo.

A artista falou sobre a alta expectativa na faixa, em parceria com as cantoras internacionais Latto e Emília. A empolgação, porém, se tornou frustração. Ela contou que a canção não estava aparecendo em seu perfil principal — nem no das cantoras parceiras da faixa — nas plataformas de streaming, apenas ao pesquisar, o que interfere no desempenho da música.

“Todo mundo empolgado com a música e simplesmente, no lançamento, não aparece no meu perfil, nem da Emilia e nem da Latto. A música só é encontrada pela busca. Vocês já sabem o que está acontecendo, né? Mas não vou deixar isso quebrar minha vibe. Eu vou sair dessa!!!”, desabafou Ludmilla.

A parceria com Latto vinha sendo desenhada com cautela e metas ambiciosas. Havia, inclusive, conversas avançadas sobre a vinda dela ao Brasil, com planos que incluíam participação no bloco de Carnaval de Ludmilla, no Rio de Janeiro, além da gravação de conteúdos promocionais. A expectativa era alta entre as equipes.

No entanto, as coisas mudaram após uma falha da distribuidora de Ludmilla, a ADA. A música, que deveria permanecer bloqueada no álbum ‘Fragmentos’, lançado em novembro, acabou sendo disponibilizada antes do previsto. O vazamento gerou desgaste em um single tratado como prioridade, apesar da rápida atuação da equipe para tentar conter o problema.

A situação teria causado frustração em Latto, que enxergava o lançamento como uma etapa importante dentro de uma estratégia cuidadosamente planejada. O episódio comprometeu o timing, interferiu nos planos de divulgação e acabou esfriando o entusiasmo inicial da rapper, o que ajuda a explicar a falta de engajamento público neste momento.

No fim de 2025, em resposta a uma página no X, Ludmilla comentou a ausência de divulgação do projeto, afirmou que os números alcançados são orgânicos e relembrou os “contratos diabólicos” assinados no início da carreira.

“Não está sendo promovido, como nunca foi. Tudo que vocês veem é 100% orgânico. Sem comprar plays, só com investimento pessoal, muito amor e dedicação. Esse álbum foi lançado porque eu amo fazer música, mas vocês não fazem ideia do que se passa do lado de cá, do contrato diabólico que eu estou tentando me livrar há anos”, disse a cantora.

A artista finalizou: “É triste trabalhar tanto e eles só fazerem m*rda. Eles vazam música, sobem coisa errada, não investem… é de chorar. E, se eu pudesse contar os termos do meu primeiro contrato abusivo com eles, vocês também entenderiam tudo”.

Ludmilla passou a lançar seus projetos por meio de um selo próprio desde o fim de 2023. Ela ficou mais de dez anos contratada pela Warner Music, ainda sob o nome MC Beyoncé. Ela ainda segue vinculada ao grupo, mas apenas por meio da editora Warner Chappell, responsável pela gestão de seu catálogo mais antigo.