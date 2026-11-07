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MÚSICA

Bravo Tenores lota e emociona público na Arena A TARDE

Marcello Vannucci, Tenor Leone e CaJunior comandaram noite histórica com orquestra e clássicos

Redação
Por Redação
Marcello Vannucci, Tenor Leone e CaJunior
Marcello Vannucci, Tenor Leone e CaJunior - Foto: Igor Azevedo

A Arena A TARDE, em Salvador, recebeu neste sábado, 7, o projeto Bravo Tenores In Concert. O evento reuniu Marcello Vannucci, Tenor Leone e CaJunior em uma apresentação dedicada aos maiores clássicos da música italiana, acompanhados ao vivo por uma orquestra sob a regência do prestigiado maestro Renato Misiuk.

Criado em 2015, quando estreou para mais de 8 mil pessoas no Espaço das Américas, em São Paulo, o espetáculo desembarcou na capital baiana mostrando a força do formato que conquistou admiradores, unindo técnica lírica apurada, potência vocal e grande proximidade com a plateia.

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No palco da Arena A TARDE, talentos de universos distintos se uniram em perfeita harmonia: de solistas que já brilharam na tradicional festa de San Gennaro e na grandiosidade de Turandot da Ópera de Manaus, até vozes marcantes do teatro musical, incluindo o protagonista do musical O Rei Leão e cantor oficial da Disney.

Veja fotos:

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Vannucci, Leone e CaJunior apresentaram um repertório operístico e as canções tradicionais em um show vibrante.

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Bravo Tenores eventos música Salvador

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