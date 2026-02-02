Menu
PREMIAÇÃO

Caetano Veloso se pronuncia pela primeira vez após vencer o Grammy

Arte brasileira vem vivendo um momento de destaque nos prêmios internacionais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/02/2026 - 15:28 h

A arte brasileira vive um momento de destaque nas premiações internacionais
A arte brasileira vive um momento de destaque nas premiações internacionais

A arte brasileira vive um momento de destaque nas principais premiações internacionais. No último domingo, 1, durante o Grammy Awards 2026, os irmãos Maria Bethânia e Caetano Veloso venceram na categoria "Melhor Álbum de Música Global" com o projeto Caetano e Bethânia – Ao Vivo. Após a conquista, o cantor se pronunciou pela primeira vez sobre o prêmio.

Em publicação no X (antigo Twitter), Caetano afirmou que os brasileiros precisam se acostumar a conquistar grandes premiações e a se orgulhar da produção artística nacional, mantendo um olhar crítico.

“Os brasileiros devem se acostumar a querer vencer em coisas de âmbito mundial! Acho que deve passar a ser um hábito a gente acompanhar o que se produz no Brasil do ponto de vista crítico do mundo”, escreveu o artista.

Reação após a premiação

A reação dos irmãos ao receberem o prêmio repercutiu nas redes sociais. Em uma ligação por vídeo entre os artistas, ambos comemoram a conquista e Bethânia dispara: “Já teve? Foi? Eu nem sabia que horas era”.

A espontaneidade da cantora divertiu os internautas, que não deixaram o momento passar despercebido.

“Os divos tratando o Grammy como se fosse o Prêmio Multishow kkk, ícones demais”, comentou um usuário. Outro afirmou: “Ele não liga porque sabe que é maior do que qualquer premiação”.

Tags:

caetano e bethânia caetano veloso grammy

