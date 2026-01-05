Menu
HOME > MÚSICA
TRAGÉDIA

Cantor morre durante trilha em montanha após aniversário

O artista fazia o percurso durante o Ano Novo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/01/2026 - 12:23 h
O rapaz havia completado mais um ano de vida antes do acidente
O rapaz havia completado mais um ano de vida antes do acidente

Andrew Ure faleceu durante uma trilha nos Alpes de Arrochar, na Escócia. Vocalista da banda The Ray Summers, o cantor saiu para explicar a montanha um dia depois de seu aniversário, como uma forma de tradição para celebrar a chegada do Ano Novo.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por The Ray Summers (@the_ray_summers)

Ele havia ganhado equipamentos de montanhismo um dia antes do ocorrido e resolveu testá-los, mas se acidentou e faleceu durante o percurso. O artista também estava acompanhado de seu cachorro, que foi resgatado com vida pelas autoridades escocesas.

Andrew havia completado 41 anos de idade e deixa dois filhos e uma esposa, que prestou sua última homenagem nas redes sociais. “No seu aniversário, você queria olhar as estrelas comigo. Mal sabia eu que, no dia seguinte, você seria uma dessas estrelas. Você foi minha luz guia e a maior estrela de todas”, escreveu Linsey Waddell.

A banda também fez uma publicação de despedida para o cantor. “Andy não era apenas a rocha da nossa banda, ele era a rocha das nossas vidas. Isso dói demais. Todo o nosso amor e força para a Linsey e seus dois filhos pequenos, sua família e todos que tiveram a sorte de conhecê-lo”, afirmaram.

Post de homenagem da banda
Post de homenagem da banda | Foto: Reprodução | Facebook

