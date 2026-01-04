ENSAIO DE VERÃO
Pré ‘Melhor Segunda-Feira do Mundo’ atrai multidão de fãs de Xanddy
O evento funcionou como um ensaio para o show oficial do artista
Por Franciely Gomes e Iarla Queiroz
A pré ‘Melhor Segunda-Feira do Mundo’ atraiu uma multidão para a Concha Acústica do Teatro Castro Alves neste domingo, 4. Funcionando como uma forma de ensaio para o tradicional evento do cantor Xanddy, o show reuniu diversos fãs e admiradores da trajetória do artista.
As amigas Dejaci e Angélica, de 58 e 70 anos, respectivamente, marcaram presença no evento, a fim de aproveitar as canções famosas do repertório do pagodeiro, que possui mais de 30 anos de carreira.
“Eu gosto muito dele, é a segunda vez que venho para a ‘Melhor Segunda-Feira do Mundo”, disse Dejaci em entrevista a reportagem do Portal A TARDE. Já Angélica confessou que não consegue escolher uma única canção do artista como sua favorita. “Fica difícil, porque todas são boas”, disparou.
Quem também esteve presente foi a fã Jeane, que saiu de Fortaleza, no Ceará, para curtir a apresentação em Salvador, na Bahia. “Vim com muita expectativa de que seria a melhor segunda-feira, mesmo sendo no domingo. Saí de Fortaleza, vim para Salvador, essa terra maravilhosa, e não poderia perder esse momento especial com Xanddy e Ivete Sangalo [participação especial do show]”, afirmou.
