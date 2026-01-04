Anitta anuncia mudança radical em ensaios de verão

A artista ainda alfinetou os fãs - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta usou suas redes sociais para anunciar uma mudança no tradicional ‘Ensaio da Anitta’. A cantora fez um post em seu perfil do Instagram, neste sábado, 3, e contou que não revelará mais as atrações que farão participação especial durante as apresentações.

“Esse ano, galera, não tem esse negócio de anunciar a participação, não, entendeu? Esse ano a gente não vai anunciar. Você vai, você vai ver a cantora Anitta, aí, chegou e surpresa”, disse ela.

A famosa explicou que a decisão foi tomada após ler diversos comentários dos fãs criticando alguns dos artistas escolhidos para os shows em determinadas cidades, chegando até a comparar umas com as outras.

“A gente anuncia, fica todo mundo enchendo o saco, falando 'não gostei'. (Mas) chega na hora, todo mundo canta, todo mundo se diverte. A pessoa que tá reclamando nem vai ao show, mas está ali, reclamando. Esse ano (...) não vou anunciar ninguém, vai ficar tudo 'desanunciado'”, disparou.

“[…] Quer a participação? Vai no show, na hora você vai descobrir, é uma participação surpresa. Surpresa é isso, galera, cansei de anunciar pra vocês”, concluiu a artista, que não trará o evento para Salvador este ano.