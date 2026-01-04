Roberto Carlos testa positivo para Covid-19

Cantor não apresenta sintomas - Foto: Reprodução | TV Globo

O cantor Roberto Carlos testou positivo para Covid-19 e não pode viajar a São Paulo para o velório de Genival Barros.

A equipe do cantor confirmou o diagnóstico e disse que ele não apresenta sintomas no momento. Segundo o Splash, Roberto está em casa, na Urca, na zona sul do Rio de Janeiro.

No Instagram, o cantor se despediu de Genival Barros, seu amigo de mais de 60 anos e diretor de produções das suas apresentações, em São Paulo.

"Genival meu amigo, meu irmão, um ser humano da maior qualidade, querido por todos da nossa equipe e por todos que tiveram alegria de conhecê-lo", escreveu.

“Sempre amável, carinhoso e respeitado por todos como profissional e querido pelo seu jeito sempre bem humorado e carinhoso de tratar as pessoas. Meu querido amigo que o nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre. Amém, amém amém”, finalizou.