Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Roberto Carlos testa positivo para Covid-19

Cantor não apresenta sintomas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/01/2026 - 8:12 h
Cantor não apresenta sintomas
Cantor não apresenta sintomas -

O cantor Roberto Carlos testou positivo para Covid-19 e não pode viajar a São Paulo para o velório de Genival Barros.

A equipe do cantor confirmou o diagnóstico e disse que ele não apresenta sintomas no momento. Segundo o Splash, Roberto está em casa, na Urca, na zona sul do Rio de Janeiro.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No Instagram, o cantor se despediu de Genival Barros, seu amigo de mais de 60 anos e diretor de produções das suas apresentações, em São Paulo.

Leia Também:

Ex de Roberto Carlos defende cantor após polêmicas; assista
Roberto Carlos interrompe show e tem atitude inesperada com fotógrafos
João Gomes abre o jogo sobre suposto climão com Roberto Carlos

"Genival meu amigo, meu irmão, um ser humano da maior qualidade, querido por todos da nossa equipe e por todos que tiveram alegria de conhecê-lo", escreveu.

“Sempre amável, carinhoso e respeitado por todos como profissional e querido pelo seu jeito sempre bem humorado e carinhoso de tratar as pessoas. Meu querido amigo que o nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre. Amém, amém amém”, finalizou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Covid-19 roberto carlos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cantor não apresenta sintomas
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Cantor não apresenta sintomas
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Cantor não apresenta sintomas
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Cantor não apresenta sintomas
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x