Cantora baiana apaga clipe após polêmica com sinal associado a facções

A rapper baiana Duquesa tomou uma decisão drástica ao retirar do ar o videoclipe de sua música ‘Fuso' após um gesto feito no vídeo ser associado a uma facção criminosa na Bahia. A polêmica começou quando uma "trend" viralizou no TikTok, mostrando a artista fazendo o número 3 com as mãos enquanto dançava ao som da música.

O gesto, segundo seguidores que alertaram a rapper, é relacionado à facção Bonde do Maluco, o que levou Duquesa a encerrar a divulgação do clipe lançado no dia 16 de dezembro e se posicionar nas redes sociais nesta quinta-feira, 2. "Galera, fiquem atentos à nova TREND de ‘Fuso’. Não iremos repostar nenhum vídeo que contenha sinais indevidos com as mãos”, escreveu a artista em seus stories no Instagram.

Natural de Feira de Santana, a cantora destacou que nunca teve a intenção de promover ou fazer apologia a facções criminosas. “Eu passei 22 anos morando na Bahia. E nunca fiz apologia, nunca me envolvi ou falei sobre (organizações criminosas), meu trabalho nunca girou em torno disso. Meu trabalho não pode ser resumido a uma falha", desabafou.

Além de retirar o videoclipe, Duquesa também utilizou suas redes sociais para conscientizar seguidores sobre os perigos de gestos associados a facções. “Na Bahia, gestos com as mãos que simulam números estão sendo associados a organizações criminosas. Evitem isso, tanto nas ruas quanto nas redes sociais”, alertou a rapper.

Com a polêmica repercutindo, a rapper anunciou que gravará um novo videoclipe para 'Fuso', buscando preservar a mensagem da música e afastar qualquer relação com interpretações controversas.

Confira o vídeo do posicionamento: