Cantora baiana celebra força feminina em novo lançamento

Baiana lança seu primeiro EP autoral em show no Teatro SESI Rio Vermelho

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

05/09/2025 - 13:04 h
Show vai apresentar o trabalho autoral da baiana Nefertiti -

O show Todas as Mulheres em Mim chega ao Teatro SESI Rio Vermelho para celebrar a força feminina na música. O evento vai contar com o lançamento do novo trabalho autoral da cantora e compositora baiana Nefertiti, que vai apresentar ao público o seu primeiro EP, 'Minha Rainha', disponível nas plataformas digitais.

Com duas apresentações nos dias 5 e 12 de setembro, às 20h, o projeto Todas as Mulheres em Mim reúne canções de grandes artistas brasileiras como Marisa Monte, Elza Soares e Gal Costa.

A direção musical é de Jana Vasconcellos, que acompanha Nefertiti no violão, junto com Poliana Coelho (percussão), Will Wagner (bateria), André Luba (baixo) e Rudnei Monteiro (guitarra).

Inspirada pelos tropicalistas baianos, pela criatividade de Mutantes e Tribalistas e pelo moderno som da Bahia, a artista convida o público a celebrar o feminino em uma experiência sensível e intensa.

“Esse show é uma celebração do feminino, por meio da arte. O repertório traz músicas compostas ou interpretadas por mulheres, em grandes nomes da música popular brasileira, além das canções que compõem o meu primeiro EP autoral, Minha Rainha. As músicas se entrelaçam em um sentido de jornada, um caminho de despertar, devaneio e descoberta, que se confunde com minha própria busca interior”, explica Nefertiti.

O repertório do EP traz cinco faixas autorais. A canção de abertura, 'Minha Rainha', mistura voz delicada com agudos precisos e arranjo moderno, onde nova MPB, ritmos baianos, pop e world music se encontram.

Em 'Não Demora', a fusão entre pop, percussão baiana e batidas eletrônicas cria uma atmosfera vibrante e sensual, com produção musical e teclados de André Tavares.

'Além do Quarteirão' explora a liberdade de expressão feminina, com arranjo que inclui sitar e tabla indiana. Em 'Corre Mais', Nefertiti conecta memórias da infância aos desafios da mulher adulta, enquanto 'Longe do Mar' evoca a saudade e a transformação, mergulhando em imagens marítimas ao longo da melodia.

“Costumo dizer que meu trabalho vem da alma, de um lugar muito verdadeiro e íntimo. A expectativa é grande, uma esperança de poder devolver ao mundo algo que toque as pessoas, que emocione e transforme”, acrescenta a cantora sobre os shows.

Nascida em Salvador, Nefertiti descobriu na maturidade sua veia de compositora, explorando em suas composições temas relacionados ao universo feminino e à jornada de autoconhecimento. Seu trabalho é considerado uma das promissoras vozes da nova cena da MPB feita na Bahia.

Serviços

Nefertiti no show “Todas as Mulheres em Mim”

Data: 5 e 12 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro Sesi Rio Vermelho

Ingressos: Sympla

