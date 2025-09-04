Preta Gil será homenageada com prêmio in memoriam; saiba detalhes

Preta Gil será lembrada por sua trajetória especial - Foto: Divulgação

Preta Gil receberá uma homenagem especial nesta sexta-feira, 5. A cantora receberá um prêmio, concedido in memoriam, na 13ª edição do Prêmio Ordem do Mérito Cultural da Diversidade LGBT+, às 16h, no Terraço do Arquivo Público Municipal, em Salvador.

A consagração será dada à sua irmã e representante, Marília Gil, em prol do reconhecimento dos feitos de Preta para a música e a cultura brasileira, além da luta dela na defesa dos direitos humanos e da diversidade de pessoas LGBT+.

A 13ª edição do Prêmio Ordem do Mérito Cultural da Diversidade LGBT+ também reforça a missão do Grupo Gay da Bahia em celebrar a importância de pessoas que visam contribuir com um futuro mais inclusivo para a comunidade.

Trajetória de Preta Gil

Vale lembrar que Preta Gil sempre defendeu publicamente a bandeira contra o preconceito e a discriminação. Assumidamente bissexual, a famosa foi eleita como madrinha da Parada do Orgulho LGBT+ da Bahia, em 2006.

A artista faleceu em julho deste ano, após sofrer complicações causadas por um câncer. A morte foi registrada em Nova York, nos Estados Unidos, onde ela realizava um tratamento experimental.