Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREMIAÇÃO

Preta Gil será homenageada com prêmio in memoriam; saiba detalhes

A cantora será lembrada pelo Grupo Gay da Bahia

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/09/2025 - 18:21 h
Preta Gil será lembrada por sua trajetória especial
Preta Gil será lembrada por sua trajetória especial -

Preta Gil receberá uma homenagem especial nesta sexta-feira, 5. A cantora receberá um prêmio, concedido in memoriam, na 13ª edição do Prêmio Ordem do Mérito Cultural da Diversidade LGBT+, às 16h, no Terraço do Arquivo Público Municipal, em Salvador.

A consagração será dada à sua irmã e representante, Marília Gil, em prol do reconhecimento dos feitos de Preta para a música e a cultura brasileira, além da luta dela na defesa dos direitos humanos e da diversidade de pessoas LGBT+.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A 13ª edição do Prêmio Ordem do Mérito Cultural da Diversidade LGBT+ também reforça a missão do Grupo Gay da Bahia em celebrar a importância de pessoas que visam contribuir com um futuro mais inclusivo para a comunidade.

Leia Também:

Taylor Swift pode ser atração do show do intervalo do Super Bowl
Cidade baiana realiza 1º Encontro de Forró Pé de Serra
Beyoncé faz 44: relembre o dia em que seu melhor amigo virou inimigo

Trajetória de Preta Gil

Vale lembrar que Preta Gil sempre defendeu publicamente a bandeira contra o preconceito e a discriminação. Assumidamente bissexual, a famosa foi eleita como madrinha da Parada do Orgulho LGBT+ da Bahia, em 2006.

A artista faleceu em julho deste ano, após sofrer complicações causadas por um câncer. A morte foi registrada em Nova York, nos Estados Unidos, onde ela realizava um tratamento experimental.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantora Grupo Gay da Bahia Preta Gil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Preta Gil será lembrada por sua trajetória especial
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Preta Gil será lembrada por sua trajetória especial
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Preta Gil será lembrada por sua trajetória especial
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Preta Gil será lembrada por sua trajetória especial
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x