Taylor Swift pode ser atração do show do intervalo do Super Bowl

A pop star Taylor Swift, que recentemente ficou noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce, está cogitada em se apresentar no intervalo do Super Bowl, afirmou o comissário da NFL, Roger Goodell, ao programa Today da NBC nesta quarta-feira, 3.

“Sempre adoraríamos que Taylor se apresentasse”, afirmou Goodell. "Ela é um talento muito especial e, obviamente, seria bem-vinda a qualquer momento."

Quando questionado se isso fez com que uma homenagem de Swift no grande show do intervalo da final do campeonato da NFL estivesse sendo estudada, Goodell evitou confirmar. "Não posso te dizer nada sobre isso", disse ele. "É, talvez."

Goodell afirmou que está “esperando meu amigo Jay-Z” para ter informações sobre a escalada do show do intervalo do Super Bowl. A empresa de Jay-Z, Roc Nation, produz o show em parceria com a NFL desde 2019.

A propriedade de Goodell no programa Today ocorreu na véspera do jogo de abertura da temporada da NFL, entre o campeão da divisão do Super Bowl, o Philadelphia Eagles, e seu rival de divisão Dallas Cowboys.

A expectativa para a temporada foi intensificada pelo anúncio do noivo de Swift e Kelce — cujo romance se tornou um destaque cultural graças à enorme popularidade da NFL e à legião de fãs de Swift.

Chiefs tenta retorno

Nesta temporada, o Kansas City Chiefs de Kelce tentará voltar ao Super Bowl, depois que os Eagles impediram a conquista de um terceiro título consecutivo em fevereiro.

O Super Bowl será realizado em 8 de fevereiro no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, casa do San Francisco 49ers.