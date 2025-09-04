Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SHOW

Taylor Swift pode ser atração do show do intervalo do Super Bowl

Comissário da NFL afirma que adoraria ver cantora no palco, mas evita confirmar

AFP

Por AFP

04/09/2025 - 15:10 h
JAMIE SQUIRE / AFP
JAMIE SQUIRE / AFP -

A pop star Taylor Swift, que recentemente ficou noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce, está cogitada em se apresentar no intervalo do Super Bowl, afirmou o comissário da NFL, Roger Goodell, ao programa Today da NBC nesta quarta-feira, 3.

“Sempre adoraríamos que Taylor se apresentasse”, afirmou Goodell. "Ela é um talento muito especial e, obviamente, seria bem-vinda a qualquer momento."

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quando questionado se isso fez com que uma homenagem de Swift no grande show do intervalo da final do campeonato da NFL estivesse sendo estudada, Goodell evitou confirmar. "Não posso te dizer nada sobre isso", disse ele. "É, talvez."

Leia Também:

Luciano Huck mobiliza ajuda para mãe de quadrigêmeos baianos
Xuxa em Amor Estranho Amor: revelação aponta influência de Pelé
Passeio na Espanha esquenta rumores de romance entre Virginia e Vini Jr

Goodell afirmou que está “esperando meu amigo Jay-Z” para ter informações sobre a escalada do show do intervalo do Super Bowl. A empresa de Jay-Z, Roc Nation, produz o show em parceria com a NFL desde 2019.

A propriedade de Goodell no programa Today ocorreu na véspera do jogo de abertura da temporada da NFL, entre o campeão da divisão do Super Bowl, o Philadelphia Eagles, e seu rival de divisão Dallas Cowboys.

A expectativa para a temporada foi intensificada pelo anúncio do noivo de Swift e Kelce — cujo romance se tornou um destaque cultural graças à enorme popularidade da NFL e à legião de fãs de Swift.

Chiefs tenta retorno

Nesta temporada, o Kansas City Chiefs de Kelce tentará voltar ao Super Bowl, depois que os Eagles impediram a conquista de um terceiro título consecutivo em fevereiro.

O Super Bowl será realizado em 8 de fevereiro no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, casa do San Francisco 49ers.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celebridades música nfl Super Bowl Taylor Swift Travis Kelce

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
JAMIE SQUIRE / AFP
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

JAMIE SQUIRE / AFP
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

JAMIE SQUIRE / AFP
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

JAMIE SQUIRE / AFP
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x