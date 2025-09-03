Menu
ENTRETENIMENTO
CINEMA BRASILEIRO

Xuxa em Amor Estranho Amor: revelação aponta influência de Pelé

Novo livro sobre Walter Hugo Khouri revela bastidores do filme polêmico

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

03/09/2025 - 17:58 h
Xuxa Meneghel quando se relacionava com Pelé
Xuxa Meneghel quando se relacionava com Pelé -

Um dos momentos mais controversos da carreira de Xuxa Meneghel foi a participação no filme Amor Estranho Amor, de 1982. Na trama dirigida por Walter Hugo Khouri, ela interpretou uma jovem prostituta. O longa, que contou ainda com Vera Fischer e Tarcísio Meira, quase foi censurado pela própria equipe da apresentadora, devido ao conteúdo erótico.

A influência de Pelé na decisão de Xuxa

A presença de Xuxa no elenco sempre foi alvo de debates. No documentário sobre sua trajetória, a apresentadora comentou sobre o episódio, mas, segundo o livro O Cinema de Walter Hugo Khouri (Ed. Cosac), recém-lançado por Donny Correia, a escolha não foi dela. A revelação é que Xuxa só aceitou o papel por insistência de Pelé, então namorado e grande amigo do diretor Khouri.

Romance entre Xuxa e Pelé

Xuxa e Pelé viveram uma relação próxima por cerca de sete anos. No episódio Xuxa, O Documentário, exibido em 11 de agosto, a apresentadora revelou detalhes sobre o envolvimento com o Rei do Futebol.

“Ele ficou me ligando, a gente continuou saindo, porque ele falava: ‘O Pelé vai ver o Roberto Carlos, você quer ir com o Pelé? Porque já estão falando que você está namorando o Pelé, então, vamos’”, relembrou Xuxa, explicando como o craque insistia na aproximação.

Xuxa e a "amizade colorida" com o craque

Os dois se conheceram durante um ensaio fotográfico para a revista Manchete, quando uma pose de Pelé, com a mão na perna da apresentadora, alimentou rumores de romance. No entanto, Xuxa explicou que nunca se considerou oficialmente namorada.

“Eu não poderia nem me considerar namorada. […] Na época que ele estava comigo, ele disse que conheceu fulaninha, ciclaninha, ou seja, ele realmente me via como a tal da amizade colorida”, contou.

