APELO

Luciano Huck mobiliza ajuda para mãe de quadrigêmeos baianos

Apresentador da Globo publicou um vídeo nas suas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

03/09/2025 - 18:18 h
Apresentador fez apelo como presente de aniversário
Luciano Huck utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira,3, data em que completa 54 anos, para pedir como presente de aniversário ajuda financeira para Maria Stephanie de Jesus de Santana, jovem baiana de 23 anos que recentementedeu à luz quadrigêmeos, três meninos e uma menina,em Salvador.

O apresentador da Globo publicou um vídeo em que falou sobre seu aniversário e relatou a história de Maria Stephanie. No conteúdo, ele mencionou a vaquinha organizada pela mãe, que não obteve o resultado esperado, e fez um apelo em nome da família.

“Eu queria, no dia do meu aniversário, contar uma história. A Stephanie é de Cipó, no interior da Bahia, e tem 23 anos. Ela acabou de dar à luz quadrigêmeos: Pedro Henrique, Pedro Lucas, Pedro Gael e Aurora. E já tinha uma filha de seis anos, ou seja, agora são cinco filhos. Quem é pai ou mãe sabe o quanto custa e o trabalho que dá. Imagina quatro de uma vez só, além de uma pequena em casa. Não consigo nem imaginar”, declarou Huck.

A história da mãe dos quadrigêmeos

Os bebês nasceram na Maternidade José Maria de Magalhães Netto, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador,no dia 16 de julho.

Maria Stephanie iniciou o acompanhamento médico na unidade de saúde de Cipó, e posteriormente deu continuidade ao pré-natal na Maternidade Climério de Oliveira, na capital baiana.

Devido ao alto risco da gestação, ela foi transferida para a Maternidade José Maria de Magalhães Netto, onde ocorreu o parto. Como nasceram prematuros, os quadrigêmeos precisaram ser internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

Mãe de uma menina de seis anos, fruto do relacionamento com o companheiro com quem vive há sete anos, Maria Stephanie agora enfrenta uma nova realidade. Desempregada, ela depende de doações e do apoio da rede pública de saúde para cuidar dos filhos e superar os desafios da maternidade.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

x