Carlinhos Brown desabafa sobre a Axé Music: "É ecumênica, cabe tudo"

A axé music está no centro dos noticiários por causa dos 40 anos da sua criação. Carlinhos Brown aproveitou a sua participação no Sem Censura, da TV Brasil, nesta quarta-feira, 22, para falar da ligação da música baiana com a espiritualidade.

Um dos principais nomes do axé, o cantor refutou a ideia de ligação do gênero musical às religiões de matriz africana: "Eu vi várias discussões aqui sobre a força do axé. O axé é ecumênico, cabe tudo. O axé canta de tudo".

"Claro que houve um tempo em que não éramos permitidos pelo candomblé de usar atabaques ou fazer cânticos de fundamento, que foi respeitado até o momento que foi permitido", seguiu Brown. Sarajane, que também participou da atração, acrescentou: "A própria espiritualidade disse que tinha que abrir o caminho".

Carlinhos Brown completou: "Isso, porque a umbanda tinha se resolvido. A umbanda já é um movimento ecumênico muito à frente, porque ele é brasileiro e junta tudo... Olha que sou da cultura jeje. A espiritualidade nos ensinou a nos respeitar e todas as coisas a gente tem como gratidão".