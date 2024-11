Carlinhos Brown reabre Candyall Guetho Square com show em novembro

Carlinhos Brown fará show em Salvador - Foto: Divulgação

Carlinhos Brown confirmando quando acontecerá a reabertura do Candyall Guetho Square, espaço cultural criado pelo multi-artista no bairro do Candeal, em Salvador. O evento será no dia 24 de novembro, um domingo, e terá um show completo do cantor.

O espaço foi reformado e ganhou novas instalações, trazendo ainda mais conforto para o público. Acompanhado por sua banda, Brown interpretará seus grandes sucessos e receberá convidados para participações especiais. As vendas já estão abertas no site ou app da Ingresse.

O show marca o início de uma série de programações culturais no novo Candyall, que agora passa a contar com lounge premium climatizado, camarote e banheiros reformados.

Outra novidade é a integração com o estúdio Ilha dos Sapos, complexo de estúdios de Brown, que passam a ser interligados através de fibra óptica, permitindo que os shows possam ser gravados em tempo real, sem a necessidade de uma unidade móvel.

Para o verão 2025 já estão confirmados os ensaios da Timbalada, ensaios da Claudia Leitte, o novo evento de samba nomeado como ‘Samba Guetho Square’, entre outros.

“As mudanças no espaço se fizeram necessárias, uma vez que o público compareceu e acreditou no Guetho Square. Como estamos em uma comunidade, as atividades vão seguir acontecendo cedo e não ultrapassando o limite de horário. Estou muito satisfeito e feliz, o Candeal merece iniciativas responsáveis e que melhorem cada vez mais a vida de seus moradores”, celebra Brown.

Serviço

Reabertura Candyall Guetho Square

Data: 24 de novembro (domingo)

Horário: a partir das 17h

Endereço: R. Paulo Afonso, 411 - Candeal, Salvador

Vendas: Ingresse

Valores:

Pista – R$150

Camarote Lateral – R$250

Camarote Frontal – R$300