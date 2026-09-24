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MÚSICA

Cazuza e Cássia Eller ganham homenagem em espetáculo em Salvador

Felipe Barros e Bruna Barreto apresentam repertório dos dois artistas nesta sexta, 25

Isabela Cardoso
Por
Felipe Barros e Bruna Barret
Felipe Barros e Bruna Barret - Foto: Divulgação

Salvador recebe, nesta sexta-feira, 25, um espetáculo dedicado a dois nomes que ajudaram a marcar diferentes gerações da música brasileira. “Num Trem Pras Estrelas” reúne Felipe Barros e Bruna Barreto, a partir das 20h, no Café Teatro Nilda Spencer, na Barroquinha, com um repertório inspirado nas obras de Cazuza e Cássia Eller.

A apresentação parte de canções que atravessaram a trajetória dos dois artistas para construir um repertório centrado na interpretação. A proposta é revisitar músicas de Cazuza e Cássia Eller a partir das vozes e da identidade dos dois intérpretes que estarão no palco.

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O próprio nome do espetáculo faz referência ao universo de Cazuza e estabelece a ligação entre as duas homenagens. Ao longo da apresentação, Felipe Barros e Bruna Barreto percorrem obras associadas aos dois artistas, aproximando diferentes momentos da música brasileira.

Como será o espetáculo que homenageia Cazuza e Cássia Eller?

A apresentação terá como eixo músicas que fazem parte da trajetória dos dois homenageados. Cazuza, conhecido tanto pelo trabalho à frente do Barão Vermelho quanto pela carreira solo, deixou um repertório marcado por letras que abordam relações, conflitos pessoais e questões sociais.

Cássia Eller também construiu uma trajetória marcada pela diversidade de repertório e pela força de suas interpretações. Ao longo da carreira, a cantora transitou por diferentes vertentes da música brasileira e do rock, tornando-se conhecida por performances de forte presença no palco.

No espetáculo em Salvador, as obras dos dois artistas serão apresentadas por Felipe Barros e Bruna Barreto, que propõem uma leitura própria das canções escolhidas.

Onde acontece o show em Salvador?

O espetáculo será realizado no Café Teatro Nilda Spencer, espaço localizado na Rua do Couro, na Barroquinha. A apresentação está marcada para as 20h desta sexta-feira, 25.

A programação do espaço conta com apoio da Fundação Gregório de Mattos, da Secretaria de Cultura e Turismo e da Prefeitura de Salvador, por meio de iniciativas culturais realizadas na cidade.

Serviço

  • Espetáculo: Num Trem Pras Estrelas – Felipe Barros e Bruna Barreto cantam Cazuza e Cássia Eller
  • Data: sexta-feira, 25 de setembro de 2026
  • Horário: 20h
  • Local: Café Teatro Nilda Spencer – Rua do Couro, Barroquinha, Salvador-BA
  • Couvert: R$ 40
  • Lotação: sujeita à capacidade do espaço
  • Vendas e informações: (71) 99961-8819 – Joyce
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Tags

Cássia Eller Cazuza música

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