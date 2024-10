Cheiro de Amor confirma bloco no Carnaval de Salvador 2025

Vocalista Raquel Tombesi - Foto: Divulgação

Está chegando a hora do lançamento do bloco Cheiro de Amor, um dos mais tradicionais do Carnaval de Salvador. A festa oficial para o lançamento será nesta sexta-feira, 27, no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande. Além da banda, os artistas Filhos de Jorge e Raffa Meireles também participarão do evento.

A ocasião promete reunir os foliões em uma noite de muita música e alegria. O bloco Cheiro de Amor é conhecido pela contagiante e por reunir uma multidão de fãs fiéis, que aguardam ansiosamente pela temporada carnavalesca.

A festa marca o início da preparação do grupo para o Carnaval, que será o primeiro do Cheiro sob o comando da vocalista Raquel Tombesi. No repertório do show, toda a discografia dos 40 anos de existência da banda. Os ingressos para o evento desta sexta estão à venda no site da Ingresse.