Cidade Negra traz show histórico para Arena A TARDE em abril

Cidade Negra prepara homenagem aos 30 anos do álbum "Sobre Todas as Forças" - Foto: Divulgação

A banda Cidade Negra desembarca em Salvador com a turnê especial “De Agora em Diante”, que marca um novo momento em sua trajetória de mais de três décadas. O show acontece no dia 25 de abril (sábado), às 20h, na Arena A TARDE, em uma apresentação que reúne grandes sucessos, novidades no repertório e releituras que atravessam diferentes fases da carreira do grupo.

A turnê simboliza o reencontro de Toni Garrido e Bino Farias nos palcos, reafirmando a força do Cidade Negra como um dos grandes símbolos do reggae nacional. Com uma história marcada por canções que atravessaram gerações, a banda apresenta um espetáculo que conecta memória, renovação e contemporaneidade, dialogando com públicos de diferentes idades.

Mais do que uma sequência de shows, “De Agora em Diante” representa um movimento de reafirmação artística e continuidade. O repertório inclui músicas que marcaram época, faixas inéditas e novas leituras de clássicos consagrados, além de uma homenagem ao álbum “Sobre Todas as Forças”, que completa 30 anos e ganha uma interpretação atualizada dentro desse novo ciclo da banda.

Com uma sonoridade que transita entre reggae, pop e mensagens positivas, marcas registradas do grupo, o Cidade Negra prepara uma apresentação especial para o público baiano, reconhecido nacionalmente por sua forte relação com a música e pela energia que transforma cada show em uma experiência única e inesquecível.

Ingressos e informações

O evento é uma realização da Íris Produções. Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis com valores entre R$ 120 e R$ 320, nas modalidades inteira e meia-entrada para arena, pista premium e camarote. As vendas acontecem on-line pela plataforma Eventim e presencialmente no Balcão Ingressos Bahia, do shopping Barra, sem taxa de serviço.

Serviço

O que: Cidade Negra - De Agora em Diante

Quando: 25 de abril (sábado)

Onde: Arena A TARDE

Horário: 20h

Classificação: 16 anos

Informações pelo Whatsapp: (71) 98441-8262

Realização: Íris Produções

Vendas online:Eventim

Ponto de Venda: Balcão Ingressos Bahia, do shopping Barra, sem taxa de serviço

Valores:

Camarote:

R$ 160 (meia); R$ 320 (inteira);

Pista Premium:

R$ 180 (meia); R$ 210 Solidário (+2k alimento); R$ 280 (inteira);

Arena:

R$ 120 (meia); R$ 170 Solidário (+2k alimento); R$ 240 (inteira);