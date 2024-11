Coldplay faz show como trio pela primeira vez na história da banda

Coldplay - Foto: DIMITRIOS KAMBOURIS - AFP

O Coldplay viveu um momento inédito durante o show realizado nesta quarta-feira, 30, em Melbourne, na Austrália. Pela primeira vez em seus 25 anos de carreira, a banda se apresentou sem um de seus membros fundadores, o baixista Guy Berryman, que precisou se ausentar do evento.

Após o show no Marvel Stadium, o grupo usou o perfil oficial para compartilhar o acontecimento com os fãs:

Hoje foi a primeira vez na história da nossa banda que tocamos um show sem os quatro membros no palco Coldplay

Guy Berryman foi impedido de se apresentar por conta de um problema de saúde que surgiu pouco antes do show começar. Em agradecimento aos fãs, a banda escreveu: “Obrigada por nos ajudar nisto”. Mesmo sem o baixista, o vocalista Chris Martin, o guitarrista Jonny Buckland e o baterista Will Champion continuaram com o show, fazendo um pedido especial de desculpas ao público.

“É uma pena, mas esperamos até o último minuto para lhes contar que nosso lindo baixista, Guy, está muito, muito doente. Sinto muito por aqueles que estavam ansiosos para vê-lo”, explicou Chris Martin ao público. Ele garantiu que o show teria uma energia especial, afirmando: “Faremos um show um pouco diferente e vamos dar o nosso melhor para que seja incrível, e sei que será incrível porque estamos em Melbourne com todos vocês, pessoas lindas”.

Para substituir Guy Berryman, Bill Rahko, produtor e engenheiro de som da banda, assumiu o baixo, permitindo que o Coldplay seguisse com o espetáculo, parte da turnê “Music of the Sphere”.