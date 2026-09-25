Colomy desembarca em Salvador com novo álbum e show no Rio Vermelho

A Colomy apresenta pela primeira vez em Salvador o repertório de seu segundo álbum, “Pra Quem Andou Perdido”, neste sábado, 26. Formado por Sebastião Reis, Pedro Lipa e Eduardo Schuler, o trio se apresenta à meia-noite no 30 Segundos Bar, no Rio Vermelho. Os ingressos estão à venda.

O show acontece após a apresentação de lançamento do disco em São Paulo e marca a chegada do novo trabalho à capital baiana. Lançado em 30 de julho, “Pra Quem Andou Perdido” reúne nove faixas e sucede “Jaú”, de 2023.

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Novo álbum reúne diferentes referências

Produzido por Dudinha, o disco acompanha um período de mudanças musicais, geográficas e afetivas vivido pelos integrantes da banda. O repertório transita entre folk, rock e música brasileira, com referências ligadas à produção musical dos anos 1970.

O álbum também conta com participações de músicos de diferentes gerações. Peter Buck, guitarrista do R.E.M., toca guitarra de 12 cordas em “Rádio”. Guilherme Arantes participa de “Se Ainda Existe Amor”, faixa em que grava no piano elétrico Yamaha CP-70 e assina um solo de piano. Já Barrett Martin, conhecido pelos trabalhos com Screaming Trees e Mad Season, contribui na percussão.

Formação do trio reúne influências distintas

No repertório da Colomy, as diferentes referências dos integrantes se encontram. Pedro Lipa e Eduardo Schuler são naturais do Rio Grande do Sul e carregam influências da música gaúcha e argentina. Sebastião Reis, por sua vez, traz referências da música brasileira, do rock progressivo e do pop rock.

A produção musical dos anos 1970 aparece como um interesse comum entre os três músicos e atravessa a construção sonora do grupo.

Criada em 2021, a Colomy surgiu a partir da parceria entre Sebastião Reis, Eduardo Schuler e Pedro Lipatin. Pedro Lipatin atua nas guitarras e vocais, enquanto Schuler toca bateria. Sebastião Reis fica responsável pelos violões e vocais.

Schuler e Sebastião também integram atualmente a banda de Nando Reis, pai de Sebastião. Ao longo de cinco anos de atividade, a Colomy lançou oito projetos entre singles e EPs, além do álbum “Jaú”, lançado em 2023 pelo selo Relicário.

O trabalho anterior levou o trio ao 6º lugar em MPB nas rádios do Rio de Janeiro e a participações em festivais de música brasileira.

Colomy – “Pra Quem Andou Perdido”