Com performance imponente, Vanessa da Mata lota Concha Acústica

Com a Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) lotada, Vanessa da Mata apresentou a turnê ‘Todas Elas’ em Salvador, nesse domingo, 8. O evento é uma celebração do novo álbum de mesmo nome, lançado no dia 12 de maio.

A artista, que tem mais de 20 anos de carreira, sempre encantou o público com suas performances e canções. Nesse show, ela traz tanto as músicas do novo álbum, quanto as que já são conhecidas e amadas pelos fãs.

Vanessa abriu a apresentação em grande estilo. Com um manto dourado e prateado brilhante, que se estendia pelo chão, ela subiu no palco ainda com as luzes apagadas. Na cabeça, a cantora usou um adereço imponente que compõe o figurino com ar de divindade.

Referências afro

Boa parte das músicas do novo álbum trazem uma presença marcante do som dos tambores, que juntamente com as letras das canções, afloram a intenção de força e discurso.

Também é possível perceber uma forte presença de referências da música e dança afro. Esses detalhes podem ser percebidos tanto nas melodias, quanto nos elementos das performances e das coreografias.

Depois de algumas músicas, o manto dourado cai e é revelado um vestido azul cheio de detalhes, digno da Rainha das Águas, e o figurino muda mais duas vezes durante a apresentação.

Mistura de novos e clássicos

No show, a cantora mesclou músicas do novo álbum com outras já conhecidas e amadas pelo público, como ‘História de uma Gata’, ‘Só Você e Eu’, ‘Boa sorte’ e ‘Ainda bem’. Porém, foram duas músicas que roubaram a cena. ‘Amado’ teve uma performance acústica, basicamente voz e violão, com a adição de tambores que trouxeram força para a performance.

Outro grande destaque foi ‘Ai ai ai’, que pegou de surpresa até a cantora quando, mesmo após o final, com a batida de outra música sendo introduzida, o público seguiu cantando a plenos pulmões.

Simbolismos

Com uma apresentação carregada de simbolismos e utilizando elementos cenográficos, Vanessa da Mata apresentou um show que vai além da apresentação musical, destacando a interpretação que ela traz, para além do poderoso vocal. A cantora também interagiu com o público em diversos pontos do show, além de surpreender ao cantar um trecho como se fosse uma ópera.

Apesar do lançamento recente de ‘Todas Elas’, parte do público já sabia cantar as músicas do álbum. Porém, é inegável a vibração dos fãs com os sucessos consolidados da cantora, que comemorou a ida do público ao show: “é bom saber que a gente não tá sozinho”. Ela ainda contou que outras pessoas já disseram a ela que ninguém entenderia as suas letras. “E olha vocês aqui”, brincou.

Um show que começou com um ar intenso, com a identidade do novo álbum, teve um clima mais acústico no meio e terminou com o público vibrando os sucessos da cantora, que “foi embora”, mas atendeu aos pedidos dos fãs e retornou para cantar ‘Nada mais’.

Vanessa da Mata entregou uma performance ao mesmo tempo forte e imponente, mas sem perder a leveza e a suavidade, além de um carisma que contagiou o público. Um show cheio de simbolismos e personalidade que encantou o público de Salvador.