Como se cria um hit? Evento planeja os próximos sucessos do Brasil

Participantes trabalharam na composição e gravação de músicas inéditas - Foto: Divulgação

A criação de um hit não acontece por acaso. Por trás dos sucessos que dominam as playlists e as redes sociais, existe um processo meticuloso que envolve talento, estratégia e inovação. E é exatamente essa fórmula que o HitCamp, evento que terminou nesta sexta-feira, 28, promovido pela HitLab, está testando em Salvador.

Um time de artistas, compositores e produtores mergulhou em uma experiência imersiva para fabricar os próximos grandes sucessos da música nacional.

“O que acontece na Bahia tem força, tem identidade. Estamos criando um ambiente onde talentos e hits se transformam em fenômenos, unindo a potência criativa do Nordeste com estratégias digitais de ponta”, afirmoi Bruno Duarte, CEO da California e fundador da HitLab.

O segredo por trás dos sucessos

Nos estúdios da HitLab, localizados no Doca1, os participantes trabalharam na composição e gravação de músicas inéditas. Além disso, gravações externas em cenários paradisíacos garantiram um diferencial visual para o conteúdo digital que será produzido.

urante os três dias de imersão, mais de 200 conteúdos digitais foram produzidos, incluindo bastidores, sessões de estúdio e clipes, tudo planejado para viralizar nas redes sociais.

A expectativa é que, ao final do evento, 15 músicas inéditas estejam prontas para gravação e lançamento nos próximos meses. O objetivo é que algumas delas se tornem os novos hits da cena musical brasileira.

O time de artistas envolvidos reflete a diversidade de estilos que têm dominado o cenário musical: J. Eskine, Thiago Aquino, Michele Andrade, Nadson Ferinha, Gabily, Ruan Victor Vaqueirinho, Alef Donk, Luan Sacada, Lucas Queiroz, RB, Shook na Voz, Chester, Scooby, Velloso e Peu de Melo. O evento tem forte influência de gêneros como arrocha, piseiro, brega e música urbana, explorando tendências que já fazem sucesso no Brasil e no mundo.

Máquina de fabricar sucessos

A HitLab não é apenas uma gravadora, mas uma produtora e distribuidora musical que opera com uma gestão 360º de carreiras e lançamentos. Em menos de um ano, a empresa lançou mais de 100 músicas, incluindo o fenômeno "Resenha do Arrocha", de J. Eskine, que alcançou o Top 1 Viral Global no Spotify, ultrapassando 50 milhões de streams e mais de 1 bilhão de visualizações nas redes sociais.

Com estúdios em Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, a HitLab faz parte do ecossistema da California, uma das maiores content factories do Brasil, responsável por mais de 5 mil conteúdos produzidos por ano e 40 bilhões de visualizações orgânicas acumuladas.