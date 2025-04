De graça! Banda Duas Medidas faz 1° show com novo vocalista

O cantor Diego Vibe é o novo vocalista da banda - Foto: Divulgação

O cantor Diego Vibe fará seu primeiro show, em Salvador, como novo vocalista da Banda Duas Medidas. A apresentação gratuita será neste domingo, 30, a partir das 18h, no Salvador Norte Shopping.

No repertório, não vão faltar clássicos do axé e hits da Duas Medidas que marcaram a trajetória da banda como "Locomotiva", "Paredão das Amigas" e "La Raba".



"Estou muito animado para essa estreia em Salvador! Estamos preparando tudo com muito carinho, o repertório está super especial e tenho certeza que vai ser maravilhoso", afirmou o cantor.

O evento, sujeito à lotação, e faz parte da programação do Clube do Fogo, o maior festival gastronômico de churrasco da Bahia. Além de oferecer uma experiência completa para toda a família, o evento conta com espaço infantil e é pet friendly, acontecendo em uma estrutura especial montada no estacionamento externo (L1).

Além da Duas Medidas, o festival traz apresentações de Pagod’art, Água Fresca, Jow e Vitor Paulo.