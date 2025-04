Palco A Tarde FM faz tributo a Renato Russo

Renato Russo faria 65 anos nesta semana - Foto: Reprodução

Se estivesse vivo, o líder da Legião Urbana, Renato Russo, faria 65 anos nesta semana. Em homenagem a um dos artistas mais celebrados da música brasileira, o ‘Palco A Tarde FM’ apresenta um especial com as canções que ficaram imortalizadas na voz do cantor e compositor de sucessos que atravessaram gerações.

O programa vai ao ar neste sábado, 29, às 17h, com o melhor do rock produzido por Renato Russo e a banda brasiliense.

O ‘Palco A Tarde FM’ pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo da rádio ou assistido pelo site da A Tarde FM.