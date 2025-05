Conversa Brasileira bate um papo com Nabiyah Be - Foto: Divulgação

Neste domingo, 11, o Conversa Brasileira recebe a cantora, compositora, atriz e bailarina Nabiyah Be. Nascida em Salvador, a artista lançou recentemente seu primeiro álbum "O Que o Sol Quer", que ganhou destaque na revista Billboard e a benção do seu pai, o lendário cantor jamaicano Jimmy Cliff

Na conversa com Antônio Pitta, Nabiyah Be vai falar sobre o processo de criação do disco de estreia e sobre sua participação no filme “Pantera Negra” e na série de TV "Daisy Jones & The Six", da Amazon Prime Video. O programa pode ser acompanhado a partir das 21h em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e através do aplicativo da rádio.