De Minas a Petrolina: fãs de todo o Brasil invadem Salvador para show do Guns N' Roses

Viviane Chaves no show de Guns N' Roses - Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Na Arena Fonte Nova, o sotaque de Salvador se mistura a diversas vozes vindas do interior baiano, de estados vizinhos e até do outro lado do país. Para milhares de fãs que vieram conferir o show do Guns N' Roses, nesta quarta-feira, 15, a jornada começou muito antes dos primeiros acordes de ‘Welcome to the Jungle'.

Enfrentando exaustivas horas de estrada, voos de madrugada e o implacável calor de Salvador vestindo couro e botas pretas, essa legião de roqueiros apaixonados transformou o sacrifício da viagem no passaporte definitivo para a sua própria ‘Paradise City’.

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Viviane Chaves, 32 anos, é uma dessas fãs apaixonadas, A arquiteta e urbanista veio de Medina, localizada em Minas Gerais, quase 800 km da capital Belo Horizonte. Fã da banda desde a adolescência, ela não teve dúvidas de que viria para Salvador quando viu a agenda da turnê.

“Vi a agenda e decidi vir pra cá. Essa é a minha primeira vez em Salvador, cheguei hoje e ainda não tive tempo de passear, mas vou, fico até sábado”, contou.

Quem também veio de longe foi a professora Kira Nogueira, 53. Ela saiu de Petrolina, em Pernambuco, para o que define ser a “realização de um sonho”.

“Não tinha como escolher outro destino. Salvador é Salvador”, brincou. “Estou realizando um sonho de adolescente”, diz ela que queria curtir o show também em Fortaleza, mas não conseguiu ingresso.

Kira Nogueira | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Mas também houve quem saiu do interior da Bahia, como a contadora Lorena Carneiro, de 48 anos. Ela veio de Feira de Santana, acompanhada do irmão. Fã do Guns desde os 12 anos, ela diz que a proximidade foi o principal critério da escolha pra Salvador.

"Vim só pro show, volto hoje mesmo, mas não podia perder esse momento. ‘Stranger’ é minha música preferida”.

Lorena Carneiro | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Turnê do Guns

Primeira cidade do Nordeste a receber a turnê ‘Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things’, Salvador vem após os shows do Guns N’ Roses em cidades como Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro e Vitória.

Após o show na capital baiana, Axl, Slash, Duff e companhia embalam seus cases para os três últimos compromissos no país: Fortaleza (18/04), São Luís (21/04) e o encerramento em Belém (24/04).