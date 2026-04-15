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MÚSICA

Guitarrista do Guns N’ Roses é flagrado correndo na Barra antes de show em Salvador

Richard Fortus é visto treinando no Farol da Barra horas antes de subir ao palco

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em

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Guitarrista do Guns N’ Roses treinando no Farol da Barra
Guitarrista do Guns N’ Roses treinando no Farol da Barra -

A poucas horas de subir ao palco da Arena Fonte Nova, o guitarrista Richard Fortus surpreendeu fãs e curiosos ao ser visto correndo no Farol da Barra na manhã desta quarta-feira, 15. O registro espontâneo rapidamente circulou nas redes sociais e aumentou ainda mais a expectativa para o show da noite.

Imagem ilustrativa da imagem Guitarrista do Guns N’ Roses é flagrado correndo na Barra antes de show em Salvador
| Foto: Danilo Tenório

Clima de expectativa toma conta da cidade

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A passagem do Guns N’ Roses por Salvador já movimenta a cidade desde cedo. Liderado por Axl Rose, o grupo desembarca na capital baiana com uma apresentação que promete reunir diferentes gerações em torno de clássicos como Sweet Child O’ Mine, November Rain e Welcome to the Jungle.

Antes da atração principal, quem abre a noite é a banda Raimundos, garantindo o aquecimento do público com hits do rock nacional.

Serviço: tudo o que você precisa saber para o show

Horários

  • Abertura dos portões: 16h
  • Raimundos: 18h30
  • Guns N’ Roses: 20h (sujeitos a alterações)

Classificação

  • A partir de 16 anos desacompanhado
  • Menores apenas com responsáveis

Acessos à Arena

  • Entrada Sul (Dique/Vasco da Gama): Pista Premium, Experience, Cadeira Oeste Inferior
  • Entrada Norte (Ladeira da Fonte das Pedras/Nazaré): Pista e cadeiras
  • Entrada Oeste (Rua Anfrísia Santiago): Camarote e Lounge Premium

Transporte O sistema de metrô terá operação especial, com a Estação Campo da Pólvora funcionando até 1h para embarque. As demais estações operam apenas para desembarque após o evento.

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Recomendações e regras

A organização reforça a importância de chegar cedo, se hidratar e respeitar as orientações de segurança. Haverá revista na entrada e não existe guarda-volumes no local.

Entre os itens proibidos estão:

  • Objetos cortantes, armas e fogos de artifício
  • Equipamentos profissionais e drones
  • Garrafas rígidas, latas e bebidas alcoólicas
  • Mochilas grandes e objetos volumosos
  • Bandeiras, cartazes e itens que possam causar conflitos

Além disso, o público pode optar pelo ingresso solidário, com desconto mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Turnê segue pelo Brasil

Após Salvador, a turnê do Guns N’ Roses segue para outras capitais brasileiras, incluindo Fortaleza, São Luís e Belém, consolidando uma das passagens mais aguardadas do rock internacional pelo país.

Enquanto isso, o flagra de Richard Fortus correndo na orla já entrou para o clima descontraído que antecede uma noite que promete ser histórica na capital baiana.

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Tags:

música Salvador show

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