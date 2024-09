De Salvador em SP: Carolina Bandeira inicia nova fase com single

Carolina Bandeira - Foto: Divulgação

Para encerrar um ciclo na capital baiana e começar sua nova fase na capital paulista, a multiartista Carolina Bandeira anuncia seu novo single intitulado “DÓI”, que está disponível em todas as plataformas digitais. A faixa em parceria com a HitLab, também conta com a produção de Bruno Zambelli e Pedro Itam - que também já trabalhou com a cantora Iza -, traz um ritmo que passeia pelo pop e R&B onde acompanha um audiovisual intimista.

“Esse momento tem sido um marco na minha carreira, onde sou extremamente grata à Deus e ao apoio dessas pessoas que têm um nome tão importante na cena de Salvador. São pessoas que sempre admirei e com quem sempre quis trabalhar”, ressalta Carol.

O lançamento de “DÓI” marca a nova fase da artista na capital paulista, onde a mudança foi motivada pela necessidade de expansão e aumento de possibilidades na sua carreira musical, onde carrega o pop eletrônico, fazendo uma mescla de estilos como rap e garage.

Sempre me inspirei na frase de Elza Soares sobre ser uma "mulher do futuro". A partir disso, me vejo como uma diva que mescla o tradicional com o eletrônico e futurístico. Carolina Bandeira

