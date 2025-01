Denise Correia e Juliana Ribeiro participam do Culinária Musical

Nova edição do Culinária Musical acontecerá neste mês - Foto: Divulgação

O Afrochefe Jorge Washington vai realizar uma nova edição de Culinária Musical, no próximo dia 19 de janeiro, a partir das 12h, no Pelourinho. Para o evento serão convidadas a cantoras Denise Correia e Juliana Ribeiro, até as 17h. Ingressos antecipados têm desconto, R$30.

Denise, que é fundadora e vocalista da banda Naveiadanêga, vai levar um repertório de black music, samba rock e MPB, passando pelo pop até o rock. O projeto ainda receberá a participação especial da cantora Juliana Ribeiro, com repertório com clássicos do gênero.

Na cozinha, o Afrochefe vai preparar a Big Feijoada Preta com 37 tipos de carne e 25 tipos de temperos, além da casquinha de siri, arrumadinho de fumeiro, a moela ao molho de cerveja com pão e o aipim frito. A opção vegana será a feijoada com legumes.

O evento também terá a exposição do artista plástico Fernando Queiroz, que atua com a técnica do mosaico com um trabalho voltado para as matrizes africanas e as temáticas contemporâneas.

Serviço:

Culinária Musical

Data e horário: 19 de janeiro (domingo), 12h às 17h

Preço: entrada R$30 (antecipado no pix) e R$40 (bilheteria no dia do evento), pratos R$80 (p/ 2 pessoas)

Local: Casa do Benin (Pelourinho)