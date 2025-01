Funceb sorteia 90 bolsas para os Cursos de Verão 2025

As aulas acontecem de 20 de janeiro a 20 de fevereiro - Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o sorteio online de 90 bolsas para 24 modalidades dos Cursos de Verão 2025 - Férias da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).

Até 16 de janeiro, pessoas a partir de 15 anos, com ou sem experiência em dança, podem se inscrever no site da entidade para concorrer às bolsas. O resultado será divulgado no site da Funceb em 17 de janeiro de 2025 após sorteio eletrônico.

Com 24 modalidades disponíveis, as aulas acontecem de 20 de janeiro a 20 de fevereiro, sempre às segundas e quartas ou terças e quintas, no turno vespertino ou noturno. As atividades são realizadas na Escola de Dança da Funceb, localizada no Pelourinho.

Entre as opções oferecidas estão: Collab Jazz Funk; Danças Marciais e fusões contemporâneas; Dança Afro Contemporânea; Dança Afro Brasileira; Sutaqueando – Dança Popular Regional; Dança Contemporânea; Dança/Teatro: Invencionando o movimento; Dança Charme; Brasil do Norte ao Sul: Intensivão de Dança Popular Brasileira; Dança Afro Raiz; Vida mais Flex; Circo e coletividade com ênfase em tecido acrobático; Teatro: Performance Solo; Swing Afro Baiano; Heels Dance; Mexendo pelve; Corpo e escritura: Notações para o movimento a partir de Laban; Vivência, o samba que se multiplica; Introdução ao roteiro de curta metragem de ficção e sua inserção no audiovisual negro; Balé Clássico Iniciante; Canto e Dança dos Orixás; Dance Hall e Pole Dance Circus.

Quem não for sorteado poderá se inscrever normalmente no dia e horário da primeira aula do curso de interesse, e efetuar o pagamento diretamente ao professor. O investimento é de R$ 100,00 (curso completo) ou R$ 40,00 (aula avulsa).